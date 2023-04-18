Авианалет окупантов на Сватово: Лысогор рассказал о последствиях

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Фото: полиция Житомирской области

Российские оккупанты совершили авианалет на Сватовщину Луганской области. В результате вражеских обстрелов погибли трое мирных жителей, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Читайте также:

Что известно

"Три мирных жителя погибли, один получил осколочные ранения шеи, рук и ног в результате бомбардировки россиянами села Новоегоровка, что на Сватовщине. Женщину 1977 года рождения госпитализировали в Харьков", — рассказал Лысогор.

По его словам, вражеский снаряд попал в частный дом, где находились люди, возник пожар. К сожалению, из-за плотного артобстрела спасти людей из-под горящих завалов не было возможности.

Какое оружие использует враг

Как сообщил глава ОВА, в последние дни враг почти непрерывно использует тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов Сватовского района.

"Накануне в результате авианалета в Невском был разрушен очередной частный дом. К счастью, его жители вовремя эвакуировались. Не пренебрегайте своим здоровьем и жизнью — выезжайте в безопасные регионы. Вся необходимая помощь будет предоставлена!" — обратился глава Луганской ОВА к жителям Коломыйчицкого и Краснореченского общин.

Также артиллерийские обстрелы за прошедшие сутки подверглись Стельмаховке и Белогоровке.

Напомним, в течение суток, 17 апреля, российские войска более 70 раз обстреляли Украину. Враг атакует на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.