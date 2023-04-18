Авианалет окупантов на Сватово: Лысогор рассказал о последствиях
Российские оккупанты совершили авианалет на Сватовщину Луганской области. В результате вражеских обстрелов погибли трое мирных жителей, еще один человек получил ранения.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Что известно
"Три мирных жителя погибли, один получил осколочные ранения шеи, рук и ног в результате бомбардировки россиянами села Новоегоровка, что на Сватовщине. Женщину 1977 года рождения госпитализировали в Харьков", — рассказал Лысогор.
По его словам, вражеский снаряд попал в частный дом, где находились люди, возник пожар. К сожалению, из-за плотного артобстрела спасти людей из-под горящих завалов не было возможности.
Какое оружие использует враг
Как сообщил глава ОВА, в последние дни враг почти непрерывно использует тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов Сватовского района.
"Накануне в результате авианалета в Невском был разрушен очередной частный дом. К счастью, его жители вовремя эвакуировались. Не пренебрегайте своим здоровьем и жизнью — выезжайте в безопасные регионы. Вся необходимая помощь будет предоставлена!" — обратился глава Луганской ОВА к жителям Коломыйчицкого и Краснореченского общин.
Также артиллерийские обстрелы за прошедшие сутки подверглись Стельмаховке и Белогоровке.
Напомним, в течение суток, 17 апреля, российские войска более 70 раз обстреляли Украину. Враг атакует на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.