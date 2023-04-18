Скільки разів за добу окупанти обстріляли Україну: у Генштабі розповіли, де було найважче
Упродовж доби, 17 квітня, російська війська понад 70 разів обстріляли Україну. Ворог атакує на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Скільки разів за добу окупанти обстріляли Україну
Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення.
У Генштабі зазначили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України досі залишається високою.
На яких напрямках найважче
Як зазначили у відомстві, ворог атакує на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка.
Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, російські окупанти обстріляли Херсонську, Запорізьку та Харківську області. Внаслідок обстрілів є постраждалі.
Окрім того,16 квітня окупанти продовжували обстрілювати Сумську область. Вони атакували три громади. Загалом було зафіксовано 16 "прильотів" із ворожих мінометів та артилерії.