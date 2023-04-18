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Скільки разів за добу окупанти обстріляли Україну: у Генштабі розповіли, де було найважче

18 квітня 2023 07:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки разів за добу окупанти обстріляли Україну: у Генштабі розповіли, де було найважче
Російські окупанти в Україні. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж доби, 17 квітня, російська війська понад 70 разів обстріляли Україну. Ворог атакує на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Скільки разів за добу окупанти обстріляли Україну

Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення.

У Генштабі зазначили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України досі залишається високою.

На яких напрямках найважче

Як зазначили у відомстві, ворог атакує на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка.

Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, російські окупанти обстріляли Херсонську, Запорізьку та Харківську області. Внаслідок обстрілів є постраждалі.

Окрім того,16 квітня окупанти продовжували обстрілювати Сумську область. Вони атакували три громади. Загалом було зафіксовано 16 "прильотів" із ворожих мінометів та артилерії.

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