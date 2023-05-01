Авіаракетний удар по Авдіївці: під завалами будинку шукають людину

Протягом дня, 30 квітня, російські військові близько 20 разів обстрілювали місто. Фото: Getty Images

Російські війська завдали авіаційного удару по центру Авдіївки на Донеччині. Зранку ж по місту били з "Градів" та танків.

Від ворожих обстрілів дві багатоповерхівки просто "склалися". Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі "Суспільному".

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"Внаслідок авіаракетного удару по центральній частині міста, ймовірно, під завалами будинку знаходиться чоловік 1962 р.н. Комунальники розбирають завали без спецтехніки", — зазначив Барабаш.

За його словами, вночі армія РФ один раз обстріляла стару частину міста.

"Багатоповерхові дві будівлі склалися. Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації по людях ще немає", — додав Барабаш.

Нагадаємо, в окупованому місті Мелітополь Запорізької області сталося влучання в готель "Привал охотника", де базувались російські військові.