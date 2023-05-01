Авіаракетний удар по Авдіївці: під завалами будинку шукають людину
Російські війська завдали авіаційного удару по центру Авдіївки на Донеччині. Зранку ж по місту били з "Градів" та танків.
Від ворожих обстрілів дві багатоповерхівки просто "склалися". Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі "Суспільному".
"Внаслідок авіаракетного удару по центральній частині міста, ймовірно, під завалами будинку знаходиться чоловік 1962 р.н. Комунальники розбирають завали без спецтехніки", — зазначив Барабаш.
За його словами, вночі армія РФ один раз обстріляла стару частину міста.
"Багатоповерхові дві будівлі склалися. Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації по людях ще немає", — додав Барабаш.
Нагадаємо, в окупованому місті Мелітополь Запорізької області сталося влучання в готель "Привал охотника", де базувались російські військові.