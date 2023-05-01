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Авиаракетный удар по Авдеевке: под завалами дома ищут человека

1 мая 2023 05:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Авиаракетный удар по Авдеевке: под завалами дома ищут человека
В течение дня, 30 апреля, российские военные около 20 раз обстреливали город. Фото: Getty Images
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Российские войска нанесли авиационный удар по центру Авдеевки Донецкой области. Утром по городу били из "Градов" и танков.

От вражеских обстрелов две многоэтажки просто "сложились". Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Общественному".

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"В результате авиаракетного удара по центральной части города, вероятно, под завалами дома находится мужчина 1962 г.р. Коммунальщики разбирают завалы без спецтехники", — отметил Барабаш.

По его словам, ночью армия РФ обстреляла старую часть города.

"Многоэтажные два здания сложились. Все три этажа, к фундаменту", — добавил Барабаш.

Напомним, в оккупированном городе Мелитополь Запорожской области произошло попадание в гостиницу "Привал охотника", где базировались российские военные.

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