"Привал охотника": ЗСУ знищили базу окупантів у Мелітополі

Українські військові знищили місце базування противника в місті. Фото: Міськрада Мелітополя

В окупованому місті Мелітополь Запорізької області сталося влучання в готель "Привал охотника", де базувались російські військові.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці у Telegram.

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"Мелітополь. В окупантів трохи пригоріло в місці базування. Місцеві пабліки підтверджують, що є влучання в гостиницю "Привал охотніка", де базувались окупанти", — повідомив Андрющенко.

Пізніше радник мера Маріуполя додав в одному з повідомлень: "Окупанти теж підтверджують влучання. Прилетіло в аеропорт де було дуже багато російського м'яса військових та їх БК".

Нагадаємо, у місті Бердянськ Запорізької області, яке зараз перебуває під окупацією, увечері 30 квітня прогриміли вибухи.