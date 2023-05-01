"Привал охотника": ЗСУ знищили базу окупантів у Мелітополі
В окупованому місті Мелітополь Запорізької області сталося влучання в готель "Привал охотника", де базувались російські військові.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці у Telegram.
"Мелітополь. В окупантів трохи пригоріло в місці базування. Місцеві пабліки підтверджують, що є влучання в гостиницю "Привал охотніка", де базувались окупанти", — повідомив Андрющенко.
Пізніше радник мера Маріуполя додав в одному з повідомлень: "Окупанти теж підтверджують влучання. Прилетіло в аеропорт де було дуже багато російського м'яса військових та їх БК".
Нагадаємо, у місті Бердянськ Запорізької області, яке зараз перебуває під окупацією, увечері 30 квітня прогриміли вибухи.