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Авіація ЗСУ атакувала райони зосередження та позицію ЗРК окупантів, — Генштаб

10 березня 2023 19:05
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
ЗСУ продовжують тримати оборону Бахмута
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Протягом минулої доби українські Сили оборони завдали низки успішних ударів по позиціях окупаційних військ. Зокрема, українська авіація знищила позицію зенітно-ракетного комплексу противника. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

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Авіація Сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та один удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. 

Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження особового складу ворога.

Атаки окупантів

Протягом доби російські агресори завдали 23 авіаційних та чотири ракетні удари по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. 

Також окупанти провели 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Найгарячіші напрямки фронту

Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

На Лиманському напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ. 

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії — наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Іванівське та Бахмут. 

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. 

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник вів обороні дії.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що ситуація у Бахмуті загострена і ворог продовжує наступ. Своєю чергою Збройні сили роблять все, щоб відкинути ворога.

Фото: Reuters

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