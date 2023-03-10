Ситуація у Бахмуті загострена, ворог намагається прорвати оборону, — Маляр

Ситуація у Бахмуті напружена

У Міноборони повідомили, що ситуація у Бахмуті загострена і ворог продовжує наступ. Своєю чергою Збройні сили роблять все, щоб відкинути ворога.

Про це заявила перша заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.

Обстановка у Бахмуті

Представниця Міноборони зазначила, що ворог намагається прорвати оборону українських Сил оборони.

"Ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ. Наші воїни роблять все можливе, аби не дати ворогу реалізувати свої плани", — зазначила Маляр.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що росія незабаром може захопити Бахмут. За його словами, українська оборона міста може зазнати поразки. Однак Столтенберг вважає, якщо це й справді відбудеться, то це не буде переломним моментом у війні.

Своєю чергою речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що заяви Альянсу про "падіння Бахмута" свідчать про те, що в НАТО не зовсім розуміють ситуацію. Наразі їм важко збагнути логіку цієї війни.

Фото: Reuters