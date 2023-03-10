Авиация ВСУ атаковала районы сосредоточения и позицию ЗРК оккупантов, — Генштаб
За прошедшие сутки украинские Силы обороны нанесли ряд успешных ударов по позициям оккупационных войск. В частности, украинская авиация уничтожила позицию зенитно-ракетного комплекса противника.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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Успехи ВСУ
Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.
Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава врага.
Атаки оккупантов
В течение суток российские агрессоры нанесли 23 авиационных и четыре ракетных удара по Константиновке и Славянску Донецкой области. Есть раненые мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.
Также оккупанты произвели 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Самые горячие направления фронта
Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
На Лиманском направлении противник пытается прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия – наши защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Ивановское и Бахмут.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборонные действия.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что ситуация в Бахмуте обострена и враг продолжает наступление. В свою очередь Вооруженные силы делают все, чтобы откинуть врага.
Фото: Reuters