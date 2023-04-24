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Авіація ЗСУ шість разів накрила скупчення окупантів: у Генштабі розповіли, де йдуть найгарячіші бої

24 квітня 2023 19:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Авіація ЗСУ шість разів накрила скупчення окупантів: у Генштабі розповіли, де йдуть найгарячіші бої
Українська авіація. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж доби, 23 квітня, українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також українські захисники збили два ворожих дрони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Зазначається, що авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито два ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Де йдуть найгарячіші бої

Минулої доби російські загарбники наступали на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там окупанти зосереджують свої основні сили.

Українські захисники відбили понад 30 ворожих атак.

Нагадаємо, 22 квітня  Збройні сили України "приземлили" ще один російський гелікоптер Мі-24. Окрім того, ЗСУ збили чотири безпілотники, два з яких "Орлан-10" та Zala. Інші два дрони-камікадзе типу "Ланцет".

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