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ЗСУ приземлили ще один російський вертоліт, — Генштаб

22 квітня 2023 21:11
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
ЗСУ приземлили ще один російський вертоліт, — Генштаб
Збитий російський гелікоптер. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 22 квітня, Збройні сили України збили російський гелікоптер. Також у РФ поменшало безпілотників.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Генеральний штаб ЗСУ заявив, що наші військові збили ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники. Два з яких "Орлан-10" та "Zala". Інші два дрони-камікадзе типу "Ланцет".

втрати РФ
ЗСУ збили ворожий гелікоптер. Фото: скріншот повідомлення

Нагадаємо, що Авіація Сил оборони ЗСУ успішно здійснила удар по району зосередження особового складу та військової техніки ворожих військ. Наші пілоти виконали свої завдання з високою точністю та ефективністю, завдавши значної шкоди противнику.

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