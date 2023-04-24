Авиация ВСУ шесть раз накрыла оккупантов: в Генштабе рассказали, где идут самые горячие бои

Украинская авиация. Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток, 23 апреля, украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также украинские защитники сбили два вражеских дрона.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Отмечается, что авиация Сил обороны в сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбиты два вражеских разведывательных БпЛА разных типов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и две радиоэлектронной станции борьбы противника.

Где идут самые горячие бои

За прошедшие сутки российские захватчики наступали на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там оккупанты сосредоточивают свои основные силы.

Украинские защитники отразили более 30 вражеских атак.

Напомним, 22 апреля Вооруженные силы Украины "приземлили" еще один российский вертолет Ми-24. Кроме того, ВСУ сбили четыре беспилотника, два из которых "Орлан-10" и Zala. Остальные два дрона-камикадзе типа "Ланцет".