Окупант скаржиться на важку ситуацію на фронті — перехоплення ГУР

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти обговорили важку ситуацію на бойових позиціях. Зокрема, про втрату техніки, військового спорядження та велику кількість смертей серед солдатів.

Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову.

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Перехоплена розмова

— Щойно з'їздив у військкомат, поставив, що вбив. Печатку цю.

— Ну, я зрозумів.

— Бл*, ну зараз нормально. А так то нас в*обують, що ах*єєш.

— Що, автомат згорів?

— Автомат згорів, машини згоріли, бліндажі поламали, все в*обане, дірки.

— А бронік хоч живий?

— 600 снарядів впало на нас, *пти.

— Ах*єть.

— 600. І та зі всієї х*йні, експертиза була, з 777 стріляли.

— А що там, дяді Юрію Юрійовичу ногу відірвало?

— Так, відірвало нах*й.

— А четвірки багато залишилось? Взагалі скільки у нас людей залишилось?

— 20...8. В двох взводах.

— 28 людей з двох взводів?

— 21, навпаки.

— 21?

— Взагалі ніх*я, да.

— А що, машини нормально ходять?

— Взагалі не ходять. У нас останні дві машини, 2, сьогодні згоріли. Підірвало.

— Хохли кажуть, що на нашому напрямку вони по 800 людей в день довбили за...З 18 коротше. От коли я поїхав і от 10 днів там була ср*ка.

— Та тут взагалі ср*ка, тільки за 2-3 дні. І то вночі тут п*зда, що коїться. Єб*шать вночі і вдень. От зараз тихо, єб*шать по окраїнах. Ніч — п*зда. Я тобі так скажу, до нас тепер не їздять, ні танки, танк тільки одну згорівшу машину врятував з речами, кухня перевернулась, БК все підірвано нах*й, ну п*зда там, і автомати знаходили АК-12.

— Кракени прийшли, були у них там локації, вони чекали. Ну, розвідка у них також добре працює, там дох*я народу було порівняно з нашими. Всі озброєні, в бліндажах, вони стріляли в упор. 20 метрів відстань, вони з гранатомету били й*пти.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка поділилась розмовою, де окупант скаржиться дружині на нелюдське ставлення керівництва.

Додамо, що ще один російський військовий обговорив зі своєю дружиною похорон одного з "вагнерівців". За словами жінки, його "поховали як собаку" і навіть не дали попрощатися на площі.