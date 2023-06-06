Окупант скаржиться на важку ситуацію на фронті — перехоплення ГУР

"Автомат згорів, машини згоріли": окупант про ситуацію на фронті — перехоплення ГУР
Російські окупанти обговорили важку ситуацію на бойових позиціях. Зокрема, про втрату техніки, військового спорядження та велику кількість смертей серед солдатів.
Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову.
Перехоплена розмова
— Щойно з'їздив у військкомат, поставив, що вбив. Печатку цю.
— Ну, я зрозумів.
— Бл*, ну зараз нормально. А так то нас в*обують, що ах*єєш.
— Що, автомат згорів?
— Автомат згорів, машини згоріли, бліндажі поламали, все в*обане, дірки.
— А бронік хоч живий?
— 600 снарядів впало на нас, *пти.
— Ах*єть.
— 600. І та зі всієї х*йні, експертиза була, з 777 стріляли.
— А що там, дяді Юрію Юрійовичу ногу відірвало?
— Так, відірвало нах*й.
— А четвірки багато залишилось? Взагалі скільки у нас людей залишилось?
— 20...8. В двох взводах.
— 28 людей з двох взводів?
— 21, навпаки.
— 21?
— Взагалі ніх*я, да.
— А що, машини нормально ходять?
— Взагалі не ходять. У нас останні дві машини, 2, сьогодні згоріли. Підірвало.
— Хохли кажуть, що на нашому напрямку вони по 800 людей в день довбили за...З 18 коротше. От коли я поїхав і от 10 днів там була ср*ка.
— Та тут взагалі ср*ка, тільки за 2-3 дні. І то вночі тут п*зда, що коїться. Єб*шать вночі і вдень. От зараз тихо, єб*шать по окраїнах. Ніч — п*зда. Я тобі так скажу, до нас тепер не їздять, ні танки, танк тільки одну згорівшу машину врятував з речами, кухня перевернулась, БК все підірвано нах*й, ну п*зда там, і автомати знаходили АК-12.
— Кракени прийшли, були у них там локації, вони чекали. Ну, розвідка у них також добре працює, там дох*я народу було порівняно з нашими. Всі озброєні, в бліндажах, вони стріляли в упор. 20 метрів відстань, вони з гранатомету били й*пти.
Нагадаємо, нещодавно українська розвідка поділилась розмовою, де окупант скаржиться дружині на нелюдське ставлення керівництва.
Додамо, що ще один російський військовий обговорив зі своєю дружиною похорон одного з "вагнерівців". За словами жінки, його "поховали як собаку" і навіть не дали попрощатися на площі.