Оккупант жалуется на тяжелую ситуацию на фронте — перехват ГУР

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты обсудили тяжелую ситуацию на боевых позициях. В частности, о потере техники, военном снаряжении и большом количестве смертей среди солдат.

Украинская разведка опубликовала перехваченный разговор.

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Перехваченный разговор

— Сейчас съездил в военкомат, поставил, что убил. Печать эту.

— Ну, я понял.

— Бл*, ну сейчас нормально. А так то нас в*обывают, что ах*еешь.

— Что, автомат сгорел?

— Автомат сгорел, машины сгорели, блиндажи поломали, все в*обанное, дыры.

— А броник хоть жив?

— 600 снарядов упало на нас, *пты.

— Ах*еть.

— 600. И со всей х*йни, экспертиза была, из 777 стреляли.

— А что там, дяде Юрий Юрьевичу ногу оторвало?

— Да, оторвало нах*й.

— А с четверки много осталось? Вообще, сколько у нас людей осталось?

— 20...8. В двух взводах.

— 28 человек из двух взводов?

— 21, наоборот.

— 21?

— Вообще них*я, да.

— А что, машины нормально ходят?

— Вообще не ходят. У нас последние две машины, 2, сегодня сгорели. Взорвало.

— Хохлы говорят, что на нашем направлении они по 800 человек в день долбили за... С 18 короче. Вот когда я уехал и вот 10 дней там была ж*па.

— Да здесь вообще ж*па, только за 2-3 дня. И то ночью п*зда, что здесь творится. Еб*шат ночью и днем. Вот сейчас тихо, еб*шат по окраинам. Ночь — п*зда. Я тебе так скажу, к нам теперь не ездят, ни танки, танк только одну сгоревшую машину спас с вещами, кухня перевернулась, БК все подорвано нах*й, ну п*зда там, и автоматы находили АК-12.

— Кракены пришли, были у них там локации, они ждали. Ну, разведка у них тоже хорошо работает, там п*здц народа было по сравнению с нашими. Все вооруженные, в блиндажах, они стреляли в упор. 20 метров расстояние, они из гранатомета били и *пты.

Напомним, недавно украинская разведка поделилась разговором, где оккупант жалуется жене на бесчеловечное отношение руководства.

Добавим, что еще один российский военный обсудил со своей женой похороны одного из "вагнеровцев". По словам женщины, его "похоронили как собаку" и даже не дали проститься на площади.