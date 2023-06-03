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Окупант скаржиться дружині на нелюдське ставлення керівництва — перехоплення

3 червня 2023 19:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупант скаржиться дружині на нелюдське ставлення керівництва — перехоплення
Російські солдати слухають накази командування. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Головне управління розвідки України перехопило розмову окупанта, де він просить свою дружину звернутися до військової прокуратури, через нелюдське ставлення керівництва до солдатів РФ.

Відповідну розмову ГУР оприлюднило на своїх офіційних сторінках в соцмережі. 

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Перехоплена розмова

— Давай, напевне, Ань, починай писати у військову прокуратуру, у всю ху*ню. Я так розумію, в групі колективно ніхто не буде, звичайно, писати, так? — запитує в дружини окупант.

— Щось всі побоюються, тому що бояться навпаки вам нашкодити, — відповідає дружина.

— Ну, а чим нашкодити, чим? Вб'ють мене? — перепитує загарбник.

— Ну, тому що мало що може бути там... Ну, що якби ще вас куди-небудь там в саму дупу відправлять, — хвилюється його дружина.

— Х*лі, бл*ть в дупу? — незрозуміло перепитує військовослужбовець РФ.

 — Не знаю чому, якось так. Є там декілька, які, ніби, хочуть, а решта чогось противляться, — розповідає друга половинка окупанта.

— Та взагалі по*бати. Ти пиши, пиши, — наказує їй чоловік.

— Добре, — в'яло обіцяє дружина.

— Тому що, бл*ть, це неправильно, так не можна з людьми. Кон*на частина, на людей просто пох*й, — нарікає загарбник.

— Так, вам взагалі з частиною дуже не пощастило, — погоджується дружина.

— Так, тут на людей просто по*бати. І от ми там були, нас вже там нах*й давно забули. Там немає ніяких списків там нах*й все повикидали вже, напевне. Там знати не знають, хто ми такі, бл*ть, розумієш? Просто от... Давай вже починай діяти, а то поки це дійде, поки те, то вже пів року пройде. Бл*ть, давай вже починай робити щось, — наказує російський військовий своїй дружині. 

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка поділилась розмовою, де окупанти скаржаться на погане забезпечення та відсутність зарплати. Окупант розповідає, що кожні два місяці їх мають перевдягати, проте вони всі пів року сидять у купленій ними ж самими формі.

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