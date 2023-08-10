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Азербайджан анонсировал пакет помощи Украине

10 августа 2023 17:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Азербайджан анонсировал пакет помощи Украине
Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, 10 августа 2023 года. Фото: МВД Украины
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый провел встречу с делегацией Азербайджана, которую возглавил посол Сеймур Мардалиев. На переговорах азербайджанская сторона анонсировала пакет пособий для украинского государства.

Об этом говорится на сайте правительственного портала Украины.

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Посол в Украине Сеймур Мардалиев заявил, что азербайджанская сторона хочет расширить пакет помощи для Украины.

"Хотим выразить восхищение вашей стойкостью и мужеством в отпоре агрессии РФ. Именно поэтому мы решили увеличить размер пакета помощи Украине, в том числе и в вопросе гуманитарного разминирования. Мы уже взяли на себя политические обязательства по помощи Украине", — заявил Мардалиев.

Известно, что Азербайджан поможет в четырех направлениях. Речь идет о:

  • медико-психологической реабилитации для украинских детей, пострадавших в результате вторжения России;
  • реабилитации военнослужащих;
  • оказании помощи в энергетическом секторе;
  • послевоенном восстановлении Украины.

Стоит отметить, что страна заявила о готовности к отстройке города Ирпень на Киевщине.

"Мы выбрали для нашего сотрудничества город Ирпень, мы говорим о восстановлении инфраструктуры города. Концепция проекта предполагает восстановление архитектурного центра, спортивного комплекса, строительство нового художественного центра для детей, предоставление медицинского оборудования для госпиталя", — сказал посол.

Анонс нового пакета помощи

Сообщается, что Азербайджан присоединится к списку стран, которые будут проводить тренинги для украинских специалистов в сфере разминирования.

Кроме того, азербайджанские партнеры анонсировали новый пакет помощи для Украины. В него, в частности, войдет машина для механизированного разминирования.

Напомним, Канада продолжает поддерживать Украину против вооруженной агрессии РФ. Следовательно, страна передала бронированные машины Senator Rochelle, которые существенно помогут украинским защитникам при выполнении боевых задач.

Добавим, Германия передала Украине пакет военной помощи. В него, в частности, вошли две пусковые установки ЗРК Patriot, беспилотники, грузовики, пулеметы и гусеничные вездеходы.

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