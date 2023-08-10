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"Ласкаво просимо до України": Резніков показав бронемашини Senator, які передала Канада

10 серпня 2023 16:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Ласкаво просимо до України": Резніков показав бронемашини Senator, які передала Канада
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Канада продовжує підтримувати Україну проти збройної агресії РФ. Відтак, країна передала броньовані машини Senator Rochelle, які суттєво допоможуть українським захисниками при виконанні бойових завдань.

Відповідне відео бронемашин Senator оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Ласкаво просимо до України, Senators Rochelle. Ці бронемашини допомагають захисту наших військ під час виконання бойових завдань. Вони врятують тисячі життів наших воїнів, тому що, зрештою, саме народ може виграти цю війну", — підписав відео Резніков. 

Водночас міністр оборони подякував канадському уряду та народу за військову підтримку. 

Нагадаємо, Німеччина передала Україні пакет військової допомоги. До нього, зокрема, увійшли дві пускові установки ЗРК Patriot, безпілотники, вантажівки, кулемети та гусеничні всюдиходи. 

Також ми писали, очільник відділу закупівель армії США Даг Буш заявив, що Вашингтон офіційно погодив відправку танків Abrams в Україну. Так, за його словами, техніка має прибути на початку осені.

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