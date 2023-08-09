Німеччина передасть Україні дві пускові установки ЗРК Patriot

Не лише ЗРК Patriot: Німеччина передасть Україні пакет військової допомоги
9 серпня 2023 19:08
Пускові установки ЗРК Patriot. Фото: google
Німеччина продовжує підтримувати Україну проти збройної агресії РФ. Відтак, країна передала ЗСУ ще дві пускові установки ЗРК Patriot.
Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.
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Зазначається, що до пакету військової допомоги увійшли:
- 28 одиниць гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
- 12 461 патрон 155 мм;
- матеріал для знешкодження вибухових боєприпасів;
- 182 одиниці для охорони кордону;
- 88 БпЛА-розвідників VECTOR;
- 1288 біноклів;
- 20 600 захисних окулярів;
- 38 сідельних поїздів 8x8 HX81 та 33 напівпричепи;
- 6 вантажівок 8х6 з 21 рулоном контейнерів;
- 100 кулеметів MG5;
- 300 000 аптечок;
- 80 000 захисних окулярів.
Нагадаємо, днями невідома країна викупила в Бельгії 50 танків Leopard 1 та передала Україні.
Також ми писали, очільник відділу закупівель армії США Даг Буш заявив, що Вашингтон офіційно погодив відправку танків Abrams в Україну. Так, за його словами, техніка має прибути на початку осені.