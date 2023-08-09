Німеччина передасть Україні дві пускові установки ЗРК Patriot

Пускові установки ЗРК Patriot. Фото: google

Німеччина продовжує підтримувати Україну проти збройної агресії РФ. Відтак, країна передала ЗСУ ще дві пускові установки ЗРК Patriot.

Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.

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Зазначається, що до пакету військової допомоги увійшли:

28 одиниць гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);

12 461 патрон 155 мм;

матеріал для знешкодження вибухових боєприпасів;

182 одиниці для охорони кордону;

88 БпЛА-розвідників VECTOR;

1288 біноклів;

20 600 захисних окулярів;

38 сідельних поїздів 8x8 HX81 та 33 напівпричепи;

6 вантажівок 8х6 з 21 рулоном контейнерів;

100 кулеметів MG5;

300 000 аптечок;

80 000 захисних окулярів.

Нагадаємо, днями невідома країна викупила в Бельгії 50 танків Leopard 1 та передала Україні.

Також ми писали, очільник відділу закупівель армії США Даг Буш заявив, що Вашингтон офіційно погодив відправку танків Abrams в Україну. Так, за його словами, техніка має прибути на початку осені.