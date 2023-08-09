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Не лише ЗРК Patriot: Німеччина передасть Україні пакет військової допомоги

9 серпня 2023 19:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Німеччина передасть Україні дві пускові установки ЗРК Patriot
Пускові установки ЗРК Patriot. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Німеччина продовжує підтримувати Україну проти збройної агресії РФ. Відтак, країна передала ЗСУ ще дві пускові установки ЗРК Patriot.

Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.

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Зазначається, що до пакету військової допомоги увійшли:

  • 28 одиниць гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
  • 12 461 патрон 155 мм;
  • матеріал для знешкодження вибухових боєприпасів;
  • 182 одиниці для охорони кордону;
  • 88 БпЛА-розвідників VECTOR;
  • 1288 біноклів;
  • 20 600 захисних окулярів;
  • 38 сідельних поїздів 8x8 HX81 та 33 напівпричепи;
  • 6 вантажівок 8х6 з 21 рулоном контейнерів;
  • 100 кулеметів MG5;
  • 300 000 аптечок;
  • 80 000 захисних окулярів.

Нагадаємо, днями невідома країна викупила в Бельгії 50 танків Leopard 1 та передала Україні. 

Також ми писали, очільник відділу закупівель армії США Даг Буш заявив, що Вашингтон офіційно погодив відправку танків Abrams в Україну. Так, за його словами, техніка має прибути на початку осені.

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