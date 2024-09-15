Освобожденные из плена бойцы Азова готовы вернуться на фронт

Бойцы полка "Азов". Фото: скриншот с видео

Бойцы полка "Азов", которые недавно вернулись из российского плена, уже готовы стать в строй. Воины хотят взять в руки оружие и защищать страну от российских оккупантов.

Об этом сообщил заместитель командира бригады Святослав "Калина" Паламар в Facebook.

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"Расскажи, друг, что на фронте? Когда мы уже встанем в строй? Можно переодеться в форму и получу ли я завтра оружие? Комментарии лишние. Это АЗОВ!" — подчеркнул Паламар.

Пост Паламара. Фото: скриншот

Возвращение бойцов "Азова" домой

Между Украиной и Россией 13 сентября прошел 56-й обмен пленными. Домой вернулись еще 49 украинцев, в том числе 15 бойцов 12-й бригады полка "Азов".

А 14 сентября состоялся еще один обмен военнопленными. В общей сложности домой вернулись 103 украинца. Среди них 82 рядовых и сержантов и 21 офицер. Они защищали Киевщину, Донецкую область, Мариуполь и завод "Азовсталь", Луганщину, Запорожье и Харьковщину.

Среди них есть бойцы подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, пограничники, а также полицейские. Домой вернулись защитники 36-й бригады морской пехоты, бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов", представители спецподразделения "Кракен", представители Нацпола и теробороны, ГСЧС.