Байден розповів, коли в Україну надійде перша частина пакета допомоги
Перший пакет військової допомоги Україні, вартістю у мільярд доларів, буде передано нашій країні до кінця тижня. Таке рішення було підписано у Білому домі сьогодні, в п'ятницю, 26 квітня.
Про це написав у Twitter президент США Джо Байден.
Допомога від США вже йде в Україну
"Підписав цей закон. Протягом тижня все необхідне прибуде до України", — сказав Байден.
Йдеться про перший транш вартістю в мільярд доларів, виділений у рамках ухваленого Конгресом США закону про надання Україні допомоги на суму в 61 мільярд доларів.
Військова допомога від США — головні новини
Нагадаємо, раніше США оголосили про підготовку для України нового пакета військової допомоги, куди увійдуть боєприпаси для вже раніше переданої військової техніки, а також необхідні деталі для важких ЗРК Patriot.
Також ми писали, що в Міністерстві оборони США розсекретили повний зміст пакета військової допомоги для України, загальною вартістю у мільярд доларів.
Додамо, що речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що США готові передати Україні пакет військової допомоги в максимально швидкі терміни та розповів, скільки часу для цього потрібно.
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