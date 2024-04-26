Байден розповів, коли в Україну надійде перша частина пакета допомоги

Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Перший пакет військової допомоги Україні, вартістю у мільярд доларів, буде передано нашій країні до кінця тижня. Таке рішення було підписано у Білому домі сьогодні, в п'ятницю, 26 квітня.

Про це написав у Twitter президент США Джо Байден.

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Скриншот допису Байдена

"Підписав цей закон. Протягом тижня все необхідне прибуде до України", — сказав Байден.

Йдеться про перший транш вартістю в мільярд доларів, виділений у рамках ухваленого Конгресом США закону про надання Україні допомоги на суму в 61 мільярд доларів.

Військова допомога від США — головні новини

Нагадаємо, раніше США оголосили про підготовку для України нового пакета військової допомоги, куди увійдуть боєприпаси для вже раніше переданої військової техніки, а також необхідні деталі для важких ЗРК Patriot.

Також ми писали, що в Міністерстві оборони США розсекретили повний зміст пакета військової допомоги для України, загальною вартістю у мільярд доларів.

Додамо, що речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що США готові передати Україні пакет військової допомоги в максимально швидкі терміни та розповів, скільки часу для цього потрібно.