Байден рассказал, когда в Украину поступит первая часть пакета помощи

Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Первый пакет военной помощи Украине стоимостью в миллиард долларов будет передан нашей стране до конца недели. Такое решение было подписано в Белом доме сегодня, в пятницу, 26 апреля.

Об этом написал в Twitter президент США Джо Байден.

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Скриншот сообщения Байдена

"Подписал этот закон. В течение недели все необходимое прибудет в Украину", — сказал Байден.

Речь идет о первом транше стоимостью в миллиард долларов, выделенном в рамках принятого Конгрессом США закона о предоставлении Украине помощи на сумму в 61 миллиард долларов.

Военная помощь от США — главные новости

Напомним, ранее США объявили о готовящемся для Украины новом пакете военной помощи, куда войдут боеприпасы для уже ранее переданной военной техники, а также необходимые детали для тяжелых ЗРК Patriot.

Также мы писали, что в Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины общей стоимостью в миллиард долларов.

Добавим, что спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что США готовы передать Украине пакет военной помощи в максимально быстрые сроки, и рассказал, сколько времени для этого нужно.