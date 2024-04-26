Байден рассказал, когда в Украину поступит первая часть пакета помощи
Первый пакет военной помощи Украине стоимостью в миллиард долларов будет передан нашей стране до конца недели. Такое решение было подписано в Белом доме сегодня, в пятницу, 26 апреля.
Об этом написал в Twitter президент США Джо Байден.
Помощь от США уже идет в Украину
"Подписал этот закон. В течение недели все необходимое прибудет в Украину", — сказал Байден.
Речь идет о первом транше стоимостью в миллиард долларов, выделенном в рамках принятого Конгрессом США закона о предоставлении Украине помощи на сумму в 61 миллиард долларов.
Военная помощь от США — главные новости
Напомним, ранее США объявили о готовящемся для Украины новом пакете военной помощи, куда войдут боеприпасы для уже ранее переданной военной техники, а также необходимые детали для тяжелых ЗРК Patriot.
Также мы писали, что в Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины общей стоимостью в миллиард долларов.
Добавим, что спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что США готовы передать Украине пакет военной помощи в максимально быстрые сроки, и рассказал, сколько времени для этого нужно.
Читайте Новини.LIVE!