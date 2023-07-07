Нагадаємо, раніше керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Президент Джо Байден вирішує щодо питання про постачання Україні зброї, до прикладу далекобійних ракетних систем ATACMS. Проте такого рішення він ще не ухвалив.