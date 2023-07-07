Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден схвалив постачання Україні касетних боєприпасів. Про вилучення зброї із запасів оголосять сьогодні, 7 липня.

Про це пише The Washington Post.

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Таке рішення ухвалили на тлі занепокоєнь щодо затримки контрнаступу ЗСУ та скорочень західних запасів звичайної артилерії. Тому передача касетних боєприпасів обходить законодавство США, яке забороняє виробництво, використання або передачу касетних боєприпасів, яка має інтенсивність відмов понад 1 відсоток.

​"Це сталося після кількох місяців внутрішніх дебатів щодо того, чи постачати спірні боєприпаси, які заборонені більшістю країн світу. Касетна зброя вибухає в повітрі над ціллю, випускаючи від десятків до сотень менших суббоєприпасів на великій території", — йдеться у повідомленні.

Сумніви США

Раніше у Сполучених Штатах заявили про ймовірність постачання нашій державі касетних боєприпасів. Тоді обговорення продовжувалися.