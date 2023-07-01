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У США зробили заяву щодо постачання ЗСУ касетних боєприпасів

1 липня 2023 22:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У США зробили заяву щодо постачання ЗСУ касетних боєприпасів
Голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі. Фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Сполучених Штатах заявили про ймовірність постачання нашій державі касетних боєприпасів. Наразі обговорення продовжуються.

Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі, пише The Independent.

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Він зазначив, що у США "протягом тривалого часу" вирішують чи надавати ці боєприпаси. 

За його словами, російська армія використовує касетні боєприпаси на фронті. Також Міллі додав, що Збройним Силам України надали касетні бомби інші союзники та що наші війська розгорнули зброю.

"Українці попросили про це, інші європейські країни надали частину цієї зброї, росіяни використовують її. Процес ухвалення рішень триває", — запевнив він.

Чому Україні не надають касетних боєприпасів

Раніше керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, чому так довго вирішується питання про надання потрібної зброї Україні. За його словами, "це постійний процес ухвалення рішень".

Нагадаємо, раніше Марк Міллі розповів, що наразі наступальні дії української армії просуваються повільніше, ніж прогнозувалося у США. Проте "війна на папері і справжня війна — різні речі".

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