Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден одобрил снабжение Украины кассетными боеприпасами. Об изъятии оружия из запасов объявят сегодня, 7 июля.

Об этом пишет The Washington Post.

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Такое решение приняли на фоне беспокойства по поводу задержки контрнаступления ВСУ и сокращений западных запасов обычной артиллерии. Поэтому передача кассетных боеприпасов обходит законодательство США, запрещающее производство, использование или передачу кассетных боеприпасов, имеющее интенсивность отказов свыше 1 процента.

”Это произошло после нескольких месяцев внутренних дебатов относительно того, поставлять ли спорные боеприпасы, запрещенные большинством стран мира. Кассетное оружие взрывается в воздухе над целью, выпуская от десятков до сотен меньших суббоеприпасов на большой территории”, — говорится в сообщении.

Сомнения США

Ранее в Соединенных Штатах заявили о вероятности поставок нашему государству кассетных боеприпасов. Тогда дискуссии продолжались.