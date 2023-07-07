Напомним, ранее руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Президент Джо Байден решает по вопросу о поставках Украине оружия, например дальнобойных ракетных систем ATACMS. Однако такое решение он еще не принял.
Байден одобрил передачу кассетных боеприпасов Украине, — The Washington Post
Президент США Джо Байден одобрил снабжение Украины кассетными боеприпасами. Об изъятии оружия из запасов объявят сегодня, 7 июля.
Об этом пишет The Washington Post.
Почему так долго принимали решения
Такое решение приняли на фоне беспокойства по поводу задержки контрнаступления ВСУ и сокращений западных запасов обычной артиллерии. Поэтому передача кассетных боеприпасов обходит законодательство США, запрещающее производство, использование или передачу кассетных боеприпасов, имеющее интенсивность отказов свыше 1 процента.
”Это произошло после нескольких месяцев внутренних дебатов относительно того, поставлять ли спорные боеприпасы, запрещенные большинством стран мира. Кассетное оружие взрывается в воздухе над целью, выпуская от десятков до сотен меньших суббоеприпасов на большой территории”, — говорится в сообщении.
Сомнения США
Ранее в Соединенных Штатах заявили о вероятности поставок нашему государству кассетных боеприпасов. Тогда дискуссии продолжались.