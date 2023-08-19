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Байден заявив, що Росія вже програла війну

19 серпня 2023 08:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Байден заявив, що Росія вже програла війну
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росія вже програла війну в Україні. За його словами, аргументація російського диктатора Володимира Путіна щодо вторгнення є смішною.

Про це Джо Байден сказав після саміту з лідерами Японії і Південної Кореї, передає CNN.

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Заява Байдена

"У цій війні Росія вже програла", — наголосив Байден.

За словами президента США, початкова мета, про яку заявляли окупанти, не досягнута. Він зазначив, що це неможливо.

Байден наголосив, що якби світ не відреагував на вторгнення Росії в Україну, то це могло б стати сигналом для Китаю щодо Тайваню.

"Уявіть, що могло б бути у разі відсутності реакції з нашого боку. Який би це був сигнал для Китаю і для усього світу?" — зауважив він.

Американський лідер заявив, що вторгнення в Україну — це не лише європейська проблема. За його словами, такого не було з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки погодилися відправити винищувачі F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Це відбудеться після завершення навчань українських пілотів.

Також ми писали, що заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател пояснив, яка подія для Вашингтону буде перемогою України у війні з Росією. За його словами, коли російські військові повністю покинуть українську територію, то це вважатиметься перемогою Києва.

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