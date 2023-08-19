Байден заявил, что Россия уже проиграла войну
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия уже проиграла войну в Украине. По его словам, аргументация российского диктатора Владимира Путина относительно вторжения смешна.
Об этом Джо Байден сказал после саммита с лидерами Японии и Южной Кореи, передает CNN.
Заявление Байдена
"В этой войне Россия уже проиграла", — подчеркнул Байден.
По словам президента США, первоначальная цель, о которой заявляли оккупанты, не достигнута. Он отметил, что это невозможно.
Байден подчеркнул, что если бы мир не отреагировал на вторжение России в Украину, это могло бы стать сигналом для Китая относительно Тайваня.
"Представьте, что могло бы быть в случае отсутствия реакции с нашей стороны. Каков бы это был сигнал для Китая и всего мира?" — заметил он.
Американский лидер заявил, что вторжение в Украину — это не только европейская проблема. По его словам, такого не было со времен Второй мировой войны.
Напомним, Соединенные Штаты Америки согласились отправить истребители F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это произойдет по завершении учений украинских пилотов.
Также мы писали, что заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател объяснил, какое событие для Вашингтона будет победой Украины в войне с Россией. По его словам, когда российские военные полностью покинут украинскую территорию, это будет считаться победой Киева.