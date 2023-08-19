Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия уже проиграла войну в Украине. По его словам, аргументация российского диктатора Владимира Путина относительно вторжения смешна.

Об этом Джо Байден сказал после саммита с лидерами Японии и Южной Кореи, передает CNN.

Читайте также:

Заявление Байдена

"В этой войне Россия уже проиграла", — подчеркнул Байден.

По словам президента США, первоначальная цель, о которой заявляли оккупанты, не достигнута. Он отметил, что это невозможно.

Байден подчеркнул, что если бы мир не отреагировал на вторжение России в Украину, это могло бы стать сигналом для Китая относительно Тайваня.

"Представьте, что могло бы быть в случае отсутствия реакции с нашей стороны. Каков бы это был сигнал для Китая и всего мира?" — заметил он.

Американский лидер заявил, что вторжение в Украину — это не только европейская проблема. По его словам, такого не было со времен Второй мировой войны.

Напомним, Соединенные Штаты Америки согласились отправить истребители F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это произойдет по завершении учений украинских пилотов.

Также мы писали, что заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател объяснил, какое событие для Вашингтона будет победой Украины в войне с Россией. По его словам, когда российские военные полностью покинут украинскую территорию, это будет считаться победой Киева.