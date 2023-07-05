Бахмут повернеться під контроль України, — ГУР

Бахмут. Фото: Андрій Дубчак

Командир розвідувального підрозділу "Терра" Микола Волохов заявив, що Бахмут повернеться під контроль України. Місто буде звільнене завдяки успішним діям українських Сил безпеки і оборони.

Таку думку він висловив в ефірі національного телемарафону, передає пресслужба ГУР.

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За його словами, якщо на Бахмутському напрямку динаміка успішних дій Сил безпеки і оборони України буде збережена, то місто буде деокуповане.

"Впродовж останнього місяця (на Бахмутському напрямку маємо. — Ред.) стабільні успіхи у просуванні вперед: звільнення української землі від ворога, відвойовування того, що було втрачено. Починаємо заходити на ті території, які ми з самого початку не контролювали. Тому загалом все доволі позитивно і оптимістично", ― запевнив Волохов та наголосив, що нині ще зарано говорити про якусь перемогу.

Зміна поведінки росіян

Також розвідник розповів, як змінилася поведінка російських окупантів впродовж бойових дій на Бахмутському напрямку.

"Характер зіткнень ― багато піхотних боїв, але останнім часом і з нашого, і з ворожого боку залучається багато танків. Якщо до цього була тільки піхота, то зараз ворог активно показує техніку. Для нас це добрий знак, бо це свідчить про те, що вони не справляються і їм треба витягувати резерви", ― додав він.

Нагадаємо, раніше генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що контрнаступ триває згідно із планами Генштабу. Зокрема, Бахмут буде обов’язково звільнений.