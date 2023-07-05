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Чи звільнять ЗСУ Бахмут: коментар Сирського

5 липня 2023 08:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи звільнять ЗСУ Бахмут: коментар Сирського
Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: “АрміяInform”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що контрнаступ триває згідно із планами Генштабу. Зокрема, Бахмут буде обов’язково звільнений.

Про це йдеться у матеріалі видання ABC News.

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Все йде за планом

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, який контролює українські війська в районі Бахмута, заявив, що ситуація на цьому напрямку розвивається за планами, які були розроблені та затверджені заздалегідь.

"Я б назвав це природним процесом досягнення нашої перемоги без будь-якого тиску чи поштовху ззовні", — підкреслив Сирський.

Чи буде звільнений Бахмут

Командувач Сухопутних військ ЗСУ прокоментував майбутнє звільнення Бахмута.

Він запевнив, що це обов’язково станеться.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що 3 липня російські війська намагалися наступати на Бахмутському напрямку, але так і не змогли досягти успіху. При цьому у самому Бахмуті дуже неспокійно.

А речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що українські війська мають частковий успіх на південному та північому флангах навколо Бахмута.

Додамо, що днями під Бахмутом ССО знищили три російські "Гради".

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