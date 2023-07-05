Бахмут вернется под контроль Украины, — ГУР

Бахмут. Фото: Андрей Дубчак

Командир разведывательного подразделения "Терра" Николай Волохов заявил, что Бахмут вернется под контроль Украины. Город будет освобожден благодаря успешным действиям украинских сил безопасности и обороны.

Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона, передает пресс-служба ГУР.

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Как будет освобожден Бахмут

По его словам, если на Бахмутском направлении динамика успешных действий Сил безопасности и обороны Украины будет сохранена, то город будет деоккупирован.

"В течение последнего месяца (на Бахмутском направлении. — Ред.) стабильные успехи в продвижении вперед: освобождение украинской земли от врага, отвоевание того, что было потеряно. Начинаем заходить на те территории, которые мы с самого начала не контролировали. Поэтому в целом все достаточно положительно и оптимистично", ― заверил Волохов и подчеркнул, что сейчас еще рано говорить о какой-то победе.

Изменение поведения россиян

Также разведчик рассказал, как изменилось поведение российских оккупантов во время боевых действий на Бахмутском направлении.

"Характер столкновений ― много пехотных боев, но в последнее время и с нашей, и с вражеской стороны привлекается много танков. Если до этого была только пехота, то сейчас враг активно показывает технику. Для нас это хороший знак, потому что это свидетельствует о том, что они не справляются и им нужно извлекать резервы", ― добавил он.

Напомним, ранее генерал-полковник Александр Сырский заявил, что контрнаступление продолжается согласно планам Генштаба. В частности, Бахмут будет обязательно освобожден.