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Єрмак повідомив добрі новини з Бахмута

4 липня 2023 13:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Єрмак повідомив добрі новини з Бахмута
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська армія робить під Бахмутом велику справу. А російські окупаційні війська зазнають на цій ділянці фронту серйозних втрат.

Про це голова Офісу Президента Андрій Єрмак написав на своєму Telegram-каналі.

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Ситуація під Бахмутом

Андрій Єрмак прокоментував бойові дії на східному фронті в районі міста Бахмут.

“Наша армія робить там велику справу", — заявив голова Офісу Президента.

Російські втрати

Очільник президентської канцелярії зазначив, що російські окупанти зазнають втрат на Бахмутському напрямку.

"Все буде Україна", підкреслив Андрій Єрмак.

Єрмак про ситуацію в Бахмуті
Єрмак про ситуацію в Бахмуті

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що 3 липня російські війська намагалися наступати на Бахмутському напрямку, але так і не змогли досягти успіху. При цьому у самому Бахмуті дуже неспокійно.

А речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що українські війська мають частковий успіх на південному та північому флангах навколо Бахмута.

Додамо, що днями під Бахмутом ССО знищили три російські "Гради".

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