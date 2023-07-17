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"Бавовни буде багато": в ГУР анонсують гарні новини

17 липня 2023 16:15
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
В ГУР спрогнозували багато бавовни найближчим часом
Речник ГУР Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Далекобійні ракети, які Захід постачає Україні останніми місяцями, відсунуть лінію штабного керування, послаблять логістичний потенціал противника та знищать місця скупчення техніки і живої сили. Тому найближчим часом окупантів чекає дуже багато бавовни.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав речник ГУР Андрій Юсов.

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"Ці ракети допоможуть нищити місця скупчення техніки і живої сили, БК і також обʼєкти військової інфраструктури, які ворог використовує для окупації українських територій. Це дуже важлива допомога для нас. Шкода, що йдеться про їх постачання саме зараз, а не, наприклад, минулого року", — зазначив Юсов.

На уточнення, чи може Україна даними ракетами вражати Керченський міст або обʼєкти Чорноморського флоту, речник ГУР відповів, що у міжнародно визнаних кордонах України 1991 року наші спеслужби та армія можуть робити все, що потрібно для захисту суверенітету й територіальної цілісності.

"Ми не будемо анонсувати ворогу, що і коли прилетить, але де буде "бавовна". Її буде багато. Для українців, які чекають повернення законної української влади, — це будуть хороші новини та хороші символи", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, в ніч на понеділок 17 липня була здійснена атака на Кримський міст. У коментарі  Новини.LIVE речник СБУ Артем Дехтяренко заявив, що даний міст є важливим транспортним та логістичним коридором для російських військ, відтак є цілком законною ціллю для українських захисників.

Однак деталі операції будуть розкриті лише після перемоги України у війні проти Росії.

 

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