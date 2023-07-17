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У СБУ розповіли, коли будуть розкриті деталі операції на Кримському мосту

17 липня 2023 11:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У СБУ розповіли, коли будуть розкриті деталі операції на Кримському мосту
Наслідки вибуху на Кримському мосту. Фото: Reuters/Сrimea24tv
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кримський міст як важливий транспортний і логістичний коридор російських військ є цілком законною ціллю для українських захисників. Але деталі операції будуть розкриті лише після перемоги України у війні проти Росії.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

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Деталі будуть, але згодом

За словами Артема Дехтяренка, Служба безпеки України обов'язково розкриє усі деталі операції, яка призвела до вибуху на Кримському мосту у ніч з 16 на 17 липня.

Але це відбудеться не зараз, не за гарячими слідами, а після завершення війни, "після нашої Перемоги".

"Поки ж ми із цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження", — підкреслив речник Служби безпеки України.

Україна має право атакувати Кримський міст

Крім того, Артем Дехтяренко нагадав слова керівника СБУ Василя Малюка щодо норм міжнародного права, згідно з якими Сили оборони України мають повне право завдавати ударів по логістичних шляхах російських окупантів.

"Кримський міст на сьогодні є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії", — наголосили у СБУ.

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих. 

Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим. 

Згідно із наявних фото- та відеосвідчень, рух на автомобільній частині мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримом, припинений.

Додамо, що окупаційна влада Криму уже прокоментувала інцидент на Кримському мосту. Однак конкретних причин вибуху там не назвали. 

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