В ГУР спрогнозировали много бавовны в ближайшее время

Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE

Дальнобойные ракеты, поставляемые Западом в последние месяцы, отодвинут линию штабного управления, ослабят логистический потенциал противника и уничтожат места скопления техники и живой силы. Поэтому в ближайшее время окупантов ожидает очень много бавовны.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер ГУР Андрей Юсов.

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"Эти ракеты помогут уничтожать места скопления техники и живой силы, БК и также объекты военной инфраструктуры, которые враг использует для оккупации украинских территорий. Это очень важная помощь для нас. Жаль, что речь идет об их поставках именно сейчас, а не, например, в прошлом году", — отметил Юсов.

На уточнение, может ли Украина данными ракетами поражать Керченский мост или объекты Черноморского флота, представитель ГУР ответил, что в международно признанных границах Украины в 1991 году наши спецслужбы и армия могут делать все, что нужно для защиты суверенитета и территориальной целостности.

"Мы не будем анонсировать врагу, что и когда прилетит, но где будет "бавовна". Ее будет много. Для украинцев, ожидающих возвращения законной украинской власти, — это будут хорошие новости и хорошие символы", — подытожил Юсов.

Напомним, в ночь на понедельник 17 июля была совершена атака на Крымский мост. В комментарии Новини.LIVE представитель СБУ Артем Дехтяренко заявил, что данный мост является важным транспортным и логистическим коридором для российских войск, а значит, вполне законной целью для украинских защитников.

Однако детали спецоперации будут раскрыты только после победы Украины в войне против России.