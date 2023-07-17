Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Бавовны" будет много": в ГУР анонсируют хорошие новости arrow

"Бавовны" будет много": в ГУР анонсируют хорошие новости

17 июля 2023 16:15
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
В ГУР спрогнозировали много бавовны в ближайшее время
Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Дальнобойные ракеты, поставляемые Западом в последние месяцы, отодвинут линию штабного управления, ослабят логистический потенциал противника и уничтожат места скопления техники и живой силы. Поэтому в ближайшее время окупантов ожидает очень много бавовны.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер ГУР Андрей Юсов.

Читайте также:

"Эти ракеты помогут уничтожать места скопления техники и живой силы, БК и также объекты военной инфраструктуры, которые враг использует для оккупации украинских территорий. Это очень важная помощь для нас. Жаль, что речь идет об их поставках именно сейчас, а не, например, в прошлом году", — отметил Юсов.

На уточнение, может ли Украина данными ракетами поражать Керченский мост или объекты Черноморского флота, представитель ГУР ответил, что в международно признанных границах Украины в 1991 году наши спецслужбы и армия могут делать все, что нужно для защиты суверенитета и территориальной целостности.

"Мы не будем анонсировать врагу, что и когда прилетит, но где будет "бавовна". Ее будет много. Для украинцев, ожидающих возвращения законной украинской власти, это будут хорошие новости и хорошие символы",  подытожил Юсов.

Напомним, в ночь на понедельник 17 июля была совершена атака на Крымский мост. В комментарии Новини.LIVE представитель СБУ Артем Дехтяренко заявил, что данный мост является важным транспортным и логистическим коридором для российских войск, а значит, вполне законной целью для украинских защитников.

Однако детали спецоперации будут раскрыты только после победы Украины в войне против России.

 

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз