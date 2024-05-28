Бельгія передасть Україні 30 літаків F-16 — коли чекати на винищувачі

Літак F-16 у небі. Фото: Lockheed Martin

Україна отримає 30 винищувачів F-16 від Бельгії до 2028 року. Перші літаки мають прибути вже до кінця цього року.

Про це у вівторок, 28 травня, заявила міністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб, пише RTL.

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Зобов’язання надати винищувачі Україні буде оформлено в угоді, яку підпишуть 28 травня в Брюсселі під час візиту Президента України Володимира Зеленського.

За словами Лахбіб, ця підтримка необхідна, щоб Україна могла протистояти російському наступу.

Бельгія увійшла до коаліції F-16 минулого року разом із Нідерландами, Данією та Норвегією.

Спочатку Бельгія займалася лише навчанням, технічною та матеріально-технічною підтримкою. Але восени 2023 року влада країни пообіцяла також надати певну кількість літаків. Проте ситуація на лінії фронту змусила партнерів прискорити військову допомогу Україні.

Окрім того, Міноборони Бельгії надасть боєприпаси для оснащення призначених для України F-16.

Раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що данські винищувачі F-16 найближчим часом з'являться в небі України.

Крім того, перша група українських пілотів пройшла підготовку на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні, що в Сполучених Штатах Америки.