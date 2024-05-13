Данія незабаром передасть Україні перші літаки F-16

Винищувачі F-16. Фото: ПС Данії

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції заявила, що данські винищувачі F-16 найближчим часом з'являться в небі України. За її словами, на озброєння Повітряних сил літаки потраплять протягом місяця.

Про це повідомив журналіст Die Zeit Йорг Лау в X у понеділок, 13 травня.

Читайте також:

Передача F-16 від Данії

"F-16 з Данії буде в повітрі над Україною протягом місяця", — процитував Фредеріксен журналіст.

Прем'єр Данії Метте Фредеріксен на пресконференції. Фото: Йорг Лау

Скриншот допису Лау

Також про це написав OSINTdefender й зазначив, що йдеться про перші винищувачі. За словами прем'єрки, загалом Данія має намір надати українським Військово-Повітряним силам 19 таких літаків.

Скриншот допису OSINTdefender

Нагадаємо, міністерство оборони Данії зніме з експлуатації винищувачі F-16 на два роки раніше, ніж очікувалось. Причиною цьому стало те, що невдовзі їй нададуть нове покоління літаків — F-35. Зняті з озброєння винищувачі передадуть Україні.

Також ми писали, що Данія заявила про надання Україні 420 млн євро фінансової допомоги. Ці кошти будуть направлені на відновлення енергетичної інфраструктури та відбудови України.

Згодом у міноборони країни оголосили про збільшення фінансування механізму довгострокової військової підтримки України. Цьогоріч військова допомога Києву від Копенгагена зросте ще на 590 млн євро.