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У Данії назвали терміни появи F-16 в українському небі

13 травня 2024 21:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Данія незабаром передасть Україні перші літаки F-16
Винищувачі F-16. Фото: ПС Данії
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції заявила, що данські винищувачі F-16 найближчим часом з'являться в небі України. За її словами, на озброєння Повітряних сил літаки потраплять протягом місяця. 

Про це повідомив журналіст Die Zeit Йорг Лау в X у понеділок, 13 травня.

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"F-16 з Данії буде в повітрі над Україною протягом місяця", — процитував Фредеріксен журналіст.

Прем'єрка Данії анонсувала швидку відправку F-16 в Україну
Прем'єр Данії Метте Фредеріксен на пресконференції. Фото: Йорг Лау
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Скриншот допису Лау

Також про це написав OSINTdefender й зазначив, що йдеться про перші винищувачі. За словами прем'єрки, загалом Данія має намір надати українським Військово-Повітряним силам 19 таких літаків.

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Скриншот допису OSINTdefender

Нагадаємо, міністерство оборони Данії зніме з експлуатації винищувачі F-16 на два роки раніше, ніж очікувалось. Причиною цьому стало те, що невдовзі їй нададуть нове покоління літаків — F-35. Зняті з озброєння винищувачі передадуть Україні.

Також ми писали, що Данія заявила про надання Україні 420 млн євро фінансової допомоги. Ці кошти будуть направлені на відновлення енергетичної інфраструктури та відбудови України.

Згодом у міноборони країни оголосили про збільшення фінансування механізму довгострокової військової підтримки України. Цьогоріч військова допомога Києву від Копенгагена зросте ще на 590 млн євро.

зброя
Данія
військова допомога
військова техніка
літаки
винищувач
F-16

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