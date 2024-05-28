Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16 — когда ждать истребителей arrow

Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16 — когда ждать истребителей

28 мая 2024 10:47
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16 — когда ждать истребителей
Самолет F-16 в небе. Фото: Lockheed Martin
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Украина получит 30 истребителей F-16 от Бельгии до 2028 года. Первые самолеты должны прибыть уже к концу этого года.

Об этом во вторник, 28 мая, заявил министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб, пишет RTL.

Читайте также:

Коалиция F-16 для Украины

Обязательство предоставить истребители Украине будет оформлено в соглашении, которое подпишут 28 мая в Брюсселе во время визита Президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Лахбиб, эта поддержка необходима, чтобы Украина могла противостоять российскому наступлению.

Бельгия вошла в коалицию F-16 в прошлом году вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией.

Первоначально Бельгия занималась только обучением, технической и материально-технической поддержкой. Но осенью 2023 года власти страны пообещали также предоставить определенное количество самолетов. Однако ситуация на линии фронта вынудила партнеров ускорить военную помощь Украине.

Кроме того, Минобороны Бельгии предоставит боеприпасы для оснащения предназначенных для Украины F-16.

Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 в ближайшее время появятся в небе Украины.

Кроме того, первая группа украинских пилотов прошла подготовку на истребителях F-16 на военной базе в Аризоне в Соединенных Штатах Америки.

война
военная помощь
Бельгия
самолеты
истребитель
война в Украине
F-16

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе