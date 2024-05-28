Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16 — когда ждать истребителей

Самолет F-16 в небе. Фото: Lockheed Martin

Украина получит 30 истребителей F-16 от Бельгии до 2028 года. Первые самолеты должны прибыть уже к концу этого года.

Об этом во вторник, 28 мая, заявил министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб, пишет RTL.

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Обязательство предоставить истребители Украине будет оформлено в соглашении, которое подпишут 28 мая в Брюсселе во время визита Президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Лахбиб, эта поддержка необходима, чтобы Украина могла противостоять российскому наступлению.

Бельгия вошла в коалицию F-16 в прошлом году вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией.

Первоначально Бельгия занималась только обучением, технической и материально-технической поддержкой. Но осенью 2023 года власти страны пообещали также предоставить определенное количество самолетов. Однако ситуация на линии фронта вынудила партнеров ускорить военную помощь Украине.

Кроме того, Минобороны Бельгии предоставит боеприпасы для оснащения предназначенных для Украины F-16.

Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 в ближайшее время появятся в небе Украины.

Кроме того, первая группа украинских пилотов прошла подготовку на истребителях F-16 на военной базе в Аризоне в Соединенных Штатах Америки.