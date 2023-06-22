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Бен Годжес назвав ключові умови для успіху контрнаступу і звільнення Криму

22 червня 2023 10:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Бен Годжес назвав ключові умови для успіху контрнаступу і звільнення Криму
Американський генерал Бен Годжес. Фото: Вікіпедія
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська армія може звільнити Крим уже до кінця літа. Для цього українська армія має отримати високоточну зброю великої дальності, зокрема ракети ATACMS.

Про це в інтерв’ю Newsweek заявив колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес.

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Бен Годжес підтвердив, що зараз ще зарано оцінювати успіхи чи невдачі контрнаступу Сил оборони України.

Але він зазначив, що ситуація є оптимістичною для ЗСУ і що вони можуть до кінця літа звільнити не тільки материкову частину півдня України, а і Кримський півострів.

Умова для звільнення півдня і Криму

Для цього, наголосив Годжес, Україна має отримати високоточну зброю великої дальності.

"Це дозволило б їм зробити Крим неспроможним для оборони. І це ключ: змусити Чорноморський флот піти з Севастополя, що сталося б, якби Україна змогла ударити ATACMS по тій гавані... Те ж саме з авіабазою в Саках та іншими об'єктами", — пояснив колишній командувач американською армією в Європі.

Залишати Крим Росії не можна

Також Бен Годжес наголосив, що звільнення Криму є обов’язковою умовою завершення війни на користь України.

"Якщо Україні доведеться погодитися через наш тиск на якийсь результат, при якому Росія збереже за собою Крим, через два роки у нас з вами буде та ж сама розмова", — підкреслив американський генерал.

Нагадаємо, що ще у березні військовий експерт Олег Жданов висловив думку про те, що українським захисникам не доведеться штурмувати окопи росіян у Криму "потом і кров'ю". Він заявив, що для перемоги ЗСУ необхідно використовувати лише далекобійні засоби, щоб змусити російські війська відступити.

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