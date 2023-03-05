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Жданов розповів, як можна звільнити Крим за три тижні

5 березня 2023 19:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військовий експерт Олег Жданов
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку про те, що українським захисникам не доведеться штурмувати окопи росіян у Криму "потом і кров'ю". Він вважає, що для перемоги ЗСУ необхідно використовувати лише далекобійні засоби, щоб змусити російські війська відступити.

Про це він сказав у відеозверненні.

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Жданов упевнений, що за наявності далекобійного озброєння мости та поромні переправи можуть бути перекриті вогнем на відстані до 300 км, а склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, військові частини, скупчення техніки та озброєння можуть бути знищені. Якщо такий обстріл продовжиться протягом 3-4 тижнів, то російським військам не буде чим обороняти Крим.

На думку експерта, російські війська опиняться в оперативному оточенні і рано чи пізно будуть змушені здатися. Жданов упевнений, що росіяни самі "викинуть білий прапор".

Таким чином, Жданов вважає, що вогневий вплив далекобійними засобами може бути достатнім для того, щоб виграти конфлікт у Криму без застосування більш жорстоких методів, таких як штурм окопів та прямий бій. Проте слід зазначити, що така стратегія може спричинити серйозне обурення у світовій спільноті у зв'язку з можливими громадянськими жертвами та руйнуваннями.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що єдиний спосіб повернути тимчасово окупований Крим під контроль України — це силовим шляхом. Він зазначив, що стратегія щодо деокупації півострова, прийнята у 2021 році, вже не є актуальною та потребує змін. Він зазначив, що необхідно розробити відповідні документи, які будуть розглянуті членами РНБО та підтверджені указом президента.

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