Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Бен Ходжес назвал ключевые условия для успеха контрнаступления и освобождения Крыма arrow

Бен Ходжес назвал ключевые условия для успеха контрнаступления и освобождения Крыма

22 июня 2023 10:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Бен Ходжес назвал ключевые условия для успеха контрнаступления и освобождения Крыма
Американский генерал Бен Ходжес. Фото: Википедия
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинская армия может освободить Крым уже к концу лета. Для этого украинская армия должна получить высокоточное оружие большой дальности, в частности ракеты ATACMS.

Об этом в интервью Newsweek заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Читайте также:

Прогноз успеха ВСУ

Бен Ходжес подтвердил, что сейчас еще рано оценивать успехи или неудачи контрнаступления Сил обороны Украины.

Но он отметил, что ситуация оптимистична для ВСУ и что они могут до конца лета освободить не только материковую часть юга Украины, но и Крымский полуостров.

Условие для освобождения юга и Крыма

Для этого, как отметил Ходжес, Украина должна получить высокоточное оружие большой дальности.

"Это позволило бы им сделать Крым неспособным для обороны. И это ключ: заставить Черноморский флот уйти из Севастополя, что произошло бы, если бы Украина смогла ударить ATACMS по той гавани... То же с авиабазой в Саках и другими объектами", — объяснил бывший командующий американской армией в Европе.

Оставлять Крым России нельзя

Также Бен Годжес подчеркнул, что освобождение Крыма является обязательным условием завершения войны в пользу Украины.

"Если Украине придется согласиться из-за нашего давления на какой-то результат, при котором Россия сохранит за собой Крым, через два года у нас с вами будет тот же разговор", — подчеркнул американский генерал.

Напомним, что еще в марте военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что украинским защитникам не придется штурмовать окопы россиян в Крыму "потом и кровью". Он заявил, что для победы ВСУ необходимо использовать только дальнобойные средства, чтобы вынудить российские войска отступить.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

Ядерная угроза в Украине сегодня: Запорожская ЗАЭС уже заминирована, что дальше

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас