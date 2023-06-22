Бен Ходжес назвал ключевые условия для успеха контрнаступления и освобождения Крыма

Американский генерал Бен Ходжес. Фото: Википедия

Украинская армия может освободить Крым уже к концу лета. Для этого украинская армия должна получить высокоточное оружие большой дальности, в частности ракеты ATACMS.

Об этом в интервью Newsweek заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

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Прогноз успеха ВСУ

Бен Ходжес подтвердил, что сейчас еще рано оценивать успехи или неудачи контрнаступления Сил обороны Украины.

Но он отметил, что ситуация оптимистична для ВСУ и что они могут до конца лета освободить не только материковую часть юга Украины, но и Крымский полуостров.

Условие для освобождения юга и Крыма

Для этого, как отметил Ходжес, Украина должна получить высокоточное оружие большой дальности.

"Это позволило бы им сделать Крым неспособным для обороны. И это ключ: заставить Черноморский флот уйти из Севастополя, что произошло бы, если бы Украина смогла ударить ATACMS по той гавани... То же с авиабазой в Саках и другими объектами", — объяснил бывший командующий американской армией в Европе.

Оставлять Крым России нельзя

Также Бен Годжес подчеркнул, что освобождение Крыма является обязательным условием завершения войны в пользу Украины.

"Если Украине придется согласиться из-за нашего давления на какой-то результат, при котором Россия сохранит за собой Крым, через два года у нас с вами будет тот же разговор", — подчеркнул американский генерал.

Напомним, что еще в марте военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что украинским защитникам не придется штурмовать окопы россиян в Крыму "потом и кровью". Он заявил, что для победы ВСУ необходимо использовать только дальнобойные средства, чтобы вынудить российские войска отступить.