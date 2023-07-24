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Берлін домовився з Варшавою щодо ремонту танків Leopard для ЗСУ

24 липня 2023 18:34
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Козюк Тетяна
редактор
Ремонт танків Leopard для ЗСУ: Берлін домовився з Варшавою
Військові на танку Leopard . Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Німеччині підтвердили домовленість з Польщею щодо ремонту танків німецького виробництва Leopard для ЗСУ. Йдеться про ті моделі, які пошкодилися на фронті в Україні. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву речника Міноборони ФРН Мітко Мюллера на брифінгу в Берліні.

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За словами Мюллера, Берліну вдалося домовитися з Варшавою про ремонт танків Leopard. Однак, суми ремонту він не назвав. 

"Ми вітаємо, що тепер також українські танки Leopard 2А4 можуть ремонтуватися в Польщі", — сказав Мюллер.

Передісторія

Відомо, що міністри оборони обох країн домовилися створити центр ремонту пошкоджених танків Leopard у Польщі. У квітні цього року вдалося дійти згоди, а в травні повинен був запрацювати відповідний центр.

Пізніше, у між Німеччиною та Польщею виникла суперечка навколо цього питання. Відтак, у ФРН стверджували, що у Польщі значно завищили ціну на ремонт. 

Нагадаємо, Німеччина оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України. Бійці ЗСУ отримають ще декілька танків Leopard 1А5. 

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