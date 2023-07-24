Ремонт танків Leopard для ЗСУ: Берлін домовився з Варшавою

Військові на танку Leopard . Фото: google

У Німеччині підтвердили домовленість з Польщею щодо ремонту танків німецького виробництва Leopard для ЗСУ. Йдеться про ті моделі, які пошкодилися на фронті в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву речника Міноборони ФРН Мітко Мюллера на брифінгу в Берліні.

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Ремонт танків Leopard для ЗСУ

За словами Мюллера, Берліну вдалося домовитися з Варшавою про ремонт танків Leopard. Однак, суми ремонту він не назвав.

"Ми вітаємо, що тепер також українські танки Leopard 2А4 можуть ремонтуватися в Польщі", — сказав Мюллер.

Передісторія

Відомо, що міністри оборони обох країн домовилися створити центр ремонту пошкоджених танків Leopard у Польщі. У квітні цього року вдалося дійти згоди, а в травні повинен був запрацювати відповідний центр.

Пізніше, у між Німеччиною та Польщею виникла суперечка навколо цього питання. Відтак, у ФРН стверджували, що у Польщі значно завищили ціну на ремонт.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України. Бійці ЗСУ отримають ще декілька танків Leopard 1А5.