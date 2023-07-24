Ремонт танков Leopard для ВСУ: Берлин договорился с Варшавой

Военные на танке Leopard. Фото: google

В Германии подтвердили договоренность с Польшей о ремонте танков немецкого производства Leopard для ВСУ. Речь идет о тех моделях, которые повредились на фронте в Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление представителя Минобороны ФРГ Митко Мюллера на брифинге в Берлине.

Читайте также:

Ремонт танков Leopard для ВСУ

По словам Мюллера, Берлину удалось договориться с Варшавой о ремонте танков Leopard. Однако суммы ремонта он не назвал.

"Мы приветствуем, что теперь тоже украинские танки Leopard 2А4 могут ремонтироваться в Польше", — сказал Мюллер.

Предыстория

Известно, что министры обороны обеих стран договорились о создании центра ремонта поврежденных танков Leopard в Польше. В апреле этого года удалось прийти к согласию, а в мае должен был заработать соответствующий центр.

Позже, между Германией и Польшей возник спор вокруг этого вопроса. В ФРГ утверждали, что в Польше значительно завысили цену на ремонт.

Напомним, Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Бойцы ВСУ получат еще несколько танков Leopard 1А5.