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Берлин договорился с Варшавой о ремонте танков Leopard для ВСУ

24 июля 2023 18:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ремонт танков Leopard для ВСУ: Берлин договорился с Варшавой
Военные на танке Leopard. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Германии подтвердили договоренность с Польшей о ремонте танков немецкого производства Leopard для ВСУ. Речь идет о тех моделях, которые повредились на фронте в Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление представителя Минобороны ФРГ Митко Мюллера на брифинге в Берлине.

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Ремонт танков Leopard для ВСУ

По словам Мюллера, Берлину удалось договориться с Варшавой о ремонте танков Leopard. Однако суммы ремонта он не назвал.

"Мы приветствуем, что теперь тоже украинские танки Leopard 2А4 могут ремонтироваться в Польше", — сказал Мюллер.

Предыстория

Известно, что министры обороны обеих стран договорились о создании центра ремонта поврежденных танков Leopard в Польше. В апреле этого года удалось прийти к согласию, а в мае должен был заработать соответствующий центр.

Позже, между Германией и Польшей возник спор вокруг этого вопроса. В ФРГ утверждали, что в Польше значительно завысили цену на ремонт.

Напомним, Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Бойцы ВСУ получат еще несколько танков Leopard 1А5.

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