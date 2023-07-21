Leopard 1A5 і не тільки: Німеччина оголосила новий пакет допомоги для України
Німеччина оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України. Бійці ЗСУ отримають ще декілька танків Leopard 1А5.
Про це повідомляє міністерство оборони Німеччини.
Військова допомога для України
До нового пакету допомоги від Німеччини увійшло:
- 10 танків Leopard 1А5;
- 20 кулеметів MG3 для танків та бронетехніки;
- 1035 155-мм артснарядів та 2064 димових боєприпасів;
- мостова система та 12 причепів;
- 10 радарів SurveilSPIRE;
- 16 вантажівок Zetros;
- 100 000 аптечок.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на рішення Міноборони Німеччини.
"Вдячні нашим німецьким союзникам за новий пакет допомоги", — зазначив він.
Нагадаємо, західні партнери України продовжують постачати ЗСУ зброю для перемоги над ворогом. Так, американські винищувачі F-16 можуть потрапити до українського авіафлоту ще до кінця 2023 року.
Також ми писали, що у США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України сумою 1,3 мільярда доларів. Сполучені Штати продовжують допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами.
Додамо, Болгарія планує передати на потреби Збройних сил України близько 100 одиниць бронетехніки. Натомість болгари попросять як компенсацію новіші зразки у США.