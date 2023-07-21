Leopard 1A5 і не тільки: Німеччина оголосила новий пакет допомоги для України

Танки Leopard 1А5. Фото: mil.in.ua

Німеччина оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України. Бійці ЗСУ отримають ще декілька танків Leopard 1А5.

Про це повідомляє міністерство оборони Німеччини.

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До нового пакету допомоги від Німеччини увійшло:

10 танків Leopard 1А5;

20 кулеметів MG3 для танків та бронетехніки;

1035 155-мм артснарядів та 2064 димових боєприпасів;

мостова система та 12 причепів;

10 радарів SurveilSPIRE;

16 вантажівок Zetros;

100 000 аптечок.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на рішення Міноборони Німеччини.

"Вдячні нашим німецьким союзникам за новий пакет допомоги", — зазначив він.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, західні партнери України продовжують постачати ЗСУ зброю для перемоги над ворогом. Так, американські винищувачі F-16 можуть потрапити до українського авіафлоту ще до кінця 2023 року.

Також ми писали, що у США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України сумою 1,3 мільярда доларів. Сполучені Штати продовжують допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами.

Додамо, Болгарія планує передати на потреби Збройних сил України близько 100 одиниць бронетехніки. Натомість болгари попросять як компенсацію новіші зразки у США.