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Leopard 1A5 і не тільки: Німеччина оголосила новий пакет допомоги для України

21 липня 2023 12:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Leopard 1A5 і не тільки: Німеччина оголосила новий пакет допомоги для України
Танки Leopard 1А5. Фото: mil.in.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Німеччина оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України. Бійці ЗСУ отримають ще декілька танків Leopard 1А5.

Про це повідомляє міністерство оборони Німеччини.

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До нового пакету допомоги від Німеччини увійшло:

  • 10 танків Leopard 1А5;
  • 20 кулеметів MG3 для танків та бронетехніки;
  • 1035 155-мм артснарядів та 2064 димових боєприпасів;
  • мостова система та 12 причепів;
  • 10 радарів SurveilSPIRE;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • 100 000 аптечок.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на рішення Міноборони Німеччини.

"Вдячні нашим німецьким союзникам за новий пакет допомоги", — зазначив він.

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Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, західні партнери України продовжують постачати ЗСУ зброю для перемоги над ворогом. Так, американські винищувачі F-16 можуть потрапити до українського авіафлоту ще до кінця 2023 року.

Також ми писали, що у США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України сумою 1,3 мільярда доларів. Сполучені Штати продовжують допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами.

Додамо, Болгарія планує передати на потреби Збройних сил України близько 100 одиниць бронетехніки. Натомість болгари попросять як компенсацію новіші зразки у США.

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