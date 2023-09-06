Без ДНК неможливо опізнати: Клименко про загиблих внаслідок обстрілу Костянтинівки

Наслідки ракетного удару по Костянтинівці. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що внаслідок обстрілу Костянтинівки, що на Донеччині, 17 загиблих. Однак через те, що деякі тіла дуже понівечило, треба робити експертизи ДНК.

Про це Клименко повідомив в ефірі телемарафону.

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За словами Клименка, через ракетний обстріл РФ отримали пошкодження 50 місцевих жителів, із них — 17 загиблих, наймолодшому — 18 років, найстаршій жертві — 83. Ще 33 людини мають поранення.

"Щодо дитини інформація наразі не підтверджується. Працюють ДНК-лабораторії, ми вже відібрали відповідні профілі ДНК у тіл загиблих і тепер відбираємо відповідні профілі ДНК у родичів. Серед загиблих найстарша жінка — 40-го року народження, і є чоловік 2005 року народження, це наймолодший загиблий. Це ті тіла, які ідентифіковані на даний момент", — зазначив міністр.

Він розповів, що окремі тіла дуже постраждали, тож експерти намагаються ідентифікувати осіб, які загинули.

"Деякі тіла, на жаль, розірвало і ми зараз просто складаємо разом з відповідними спеціалістами вже в морзі. Намагаємося встановити, ідентифікувати всі ці тіла. Саме цивільне населення було обстріляно, жодних військових, жодних військових частин", — додав Клименко.

Нагадаємо, що в середу, 6 вересня, армія РФ обстріляла ракетами Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський стверджує, що обстріл ринку у Костянтинівці є цілеспрямованим терактом із боку Росії. При цьому він уточнив, що особисто був у Костянтинівці та поінформований про те місце, яке стало мішенню для передбачуваних російських атак.