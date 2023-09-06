Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Без ДНК неможливо опізнати: Клименко про загиблих внаслідок обстрілу Костянтинівки arrow

Без ДНК неможливо опізнати: Клименко про загиблих внаслідок обстрілу Костянтинівки

6 вересня 2023 23:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Без ДНК неможливо опізнати: Клименко про загиблих внаслідок обстрілу Костянтинівки
Наслідки ракетного удару по Костянтинівці. Фото: t.me/Klymenko_MVS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що внаслідок обстрілу Костянтинівки, що на Донеччині, 17 загиблих. Однак через те, що деякі тіла дуже понівечило, треба робити експертизи ДНК.

Про це Клименко повідомив в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Що відомо про жертв обстрілу РФ у Костянтинівці

За словами Клименка, через ракетний обстріл РФ отримали пошкодження 50 місцевих жителів, із них — 17 загиблих, наймолодшому — 18 років, найстаршій жертві — 83. Ще 33 людини мають поранення.

"Щодо дитини інформація наразі не підтверджується. Працюють ДНК-лабораторії, ми вже відібрали відповідні профілі ДНК у тіл загиблих і тепер відбираємо відповідні профілі ДНК у родичів. Серед загиблих найстарша жінка — 40-го року народження, і є чоловік 2005 року народження, це наймолодший загиблий. Це ті тіла, які ідентифіковані на даний момент", — зазначив міністр.

Він розповів, що окремі тіла дуже постраждали, тож експерти намагаються ідентифікувати осіб, які загинули.

"Деякі тіла, на жаль, розірвало і ми зараз просто складаємо разом з відповідними спеціалістами вже в морзі. Намагаємося встановити, ідентифікувати всі ці тіла. Саме цивільне населення було обстріляно, жодних військових, жодних військових частин", — додав Клименко.

Нагадаємо, що в середу, 6 вересня, армія РФ обстріляла ракетами Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський стверджує, що обстріл ринку у Костянтинівці є цілеспрямованим терактом із боку Росії. При цьому він уточнив, що особисто був у Костянтинівці та поінформований про те місце, яке стало мішенню для передбачуваних російських атак.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз