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Удар по Костянтинівці — це навмисний теракт РФ, — Зеленський

6 вересня 2023 17:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Удар по Костянтинівці — це навмисний теракт РФ, — Зеленський
Наслідки обстрілу Костянтинівки 6 вересня. Фото: t.me/Klymenko_MVS
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що обстріл ринку у Костянтинівці є цілеспрямованим терактом із боку Росії. При цьому він уточнив, що особисто був у Костянтинівці та поінформований про те місце, яке стало мішенню для передбачуваних російських атак.

Про це Зеленський повідомив під час пресконференції у Києві, на якій він виступав разом із данським прем'єром Метте Фредеріксен.

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"Щодо останнього обстрілу в Костянтинівці, атака була спрямована на цивільні об'єкти: ринок, магазини та аптеку. Там були відсутні військові", — заявив Зеленський.

Глава України висловив думку, що російська сторона систематично націлюється на громадянську ціль, особливо коли українська армія демонструє успіхи.

"Ця атака була цілеспрямованою. Ми усвідомлюємо їхні мотиви. Коли українські військові домагаються прогресу, російська сторона атакує цивільні об'єкти за допомогою різного озброєння. Ми чудово обізнані про їхню тактику. Це ще один черговий навмисний теракт Російської Федерації", підкреслив Зеленський.

Зеленський також спростував чутки про те, що нібито український літак "збився з курсу".

"Це повна вигадка. Ми ясно розуміємо їхні методи і якою зброєю вони застосували удар. Вони постійно атакують цей регіон. Цього разу їх удар був особливо цілеспрямованим", — наголосив він.

Зеленський завершив свій виступ, зазначивши, що боротьба з російським терором — це виклик для всієї світової спільноти.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив інформацію про ракетний обстріл Костянтинівки. Також він повідомив про 16 загиблих внаслідок атаки РФ.

 

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