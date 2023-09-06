Без ДНК невозможно опознать: Клименко о погибших в результате обстрела Константиновки

Последствия ракетного удара по Константиновке. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате обстрела Константиновки на Донетчине 17 погибших. Однако из-за того, что некоторые тела очень изуродовали, нужно делать экспертизы ДНК.

Об этом Клименко сообщил в эфире телемарафона.

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По словам Клименко, из-за ракетных обстрелов РФ получили повреждения 50 местных жителей, из них — 17 погибших, самому молодому — 18 лет, самой старшей жертве — 83. Еще 33 человека имеют ранения.

"О ребенке информация пока не подтверждается. Работают ДНК-лаборатории, мы уже отобрали соответствующие профили ДНК у тел погибших и теперь отбираем соответствующие профили ДНК у родственников. Среди погибших старейшая женщина — 40-го года рождения, и есть мужчина 2005 года рождения, это самый младший погибший. Это те тела, которые идентифицированы на данный момент", — отметил министр.

Он рассказал, что отдельные тела очень пострадали, поэтому эксперты пытаются идентифицировать погибших.

"Некоторые тела, к сожалению, разорвало и мы сейчас просто складываем вместе с соответствующими специалистами уже в морге. Пытаемся установить, идентифицировать все эти тела. Само гражданское население было обстреляно, никаких военных, никаких воинских частей", — добавил Клименко.

Напомним, что в среду, 6 сентября, армия РФ обстреляла ракетами Константиновку Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что обстрел рынка в Константиновке — целенаправленный теракт со стороны России. При этом он уточнил, что лично находился в Константиновке и проинформирован о том месте, которое стало мишенью для предполагаемых российских атак.