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Без належного лікування: на фронт повертають поранених зеків-окупантів

11 липня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Без належного лікування: на фронт повертають поранених зеків-окупантів
Військові у лікарні. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Поранених окупантів практично не лікують, а відразу відправляють назад на передову. Трапляється, що повертають із контузіями чи осколками в тілі.

Окупанти підрозділу "Шторм Z", яке сформовано переважно із екс-в’язнів, перед поверненням на фронт записали звернення зі шпиталю.

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Поранених окупантів не лікують

Оккупанти зізнаються, що поранених привозять до шпиталів лише на кілька днів. Там практично не лікують, після чого повертають назад, як боєздатних. А тим, хто відмовляється, погрожують вбивством. 

А на передовій командування "ставить їм нездійсненні завдання, веде на забій і стріляє під ноги".

"Зі 110 людей нашої роти залишилося менше 25. Кожна людина тут щаслива від того, що вийшла з цього пекла", — зізнаються колишні в’язні.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі росіяни почали облаштовувати склади зберігання боєприпасів прямо посеред житлової багатоквартирної забудови. Так вони хочуть "прикритись" мирним населенням.

В мерії зазначили, що група "Ї" Маріупольського Спротиву повідомила щонайменше про два подібні склади. Один в районі бул. Шевченка та пр-ту Металургів. Два дні поспіль росіяни завозять туди вантажівками БК. Нараховано щонайменше 12 автомобілів. 

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