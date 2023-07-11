Без належного лікування: на фронт повертають поранених зеків-окупантів
Поранених окупантів практично не лікують, а відразу відправляють назад на передову. Трапляється, що повертають із контузіями чи осколками в тілі.
Окупанти підрозділу "Шторм Z", яке сформовано переважно із екс-в’язнів, перед поверненням на фронт записали звернення зі шпиталю.
Поранених окупантів не лікують
Оккупанти зізнаються, що поранених привозять до шпиталів лише на кілька днів. Там практично не лікують, після чого повертають назад, як боєздатних. А тим, хто відмовляється, погрожують вбивством.
А на передовій командування "ставить їм нездійсненні завдання, веде на забій і стріляє під ноги".
"Зі 110 людей нашої роти залишилося менше 25. Кожна людина тут щаслива від того, що вийшла з цього пекла", — зізнаються колишні в’язні.
Нагадаємо, в окупованому Маріуполі росіяни почали облаштовувати склади зберігання боєприпасів прямо посеред житлової багатоквартирної забудови. Так вони хочуть "прикритись" мирним населенням.
В мерії зазначили, що група "Ї" Маріупольського Спротиву повідомила щонайменше про два подібні склади. Один в районі бул. Шевченка та пр-ту Металургів. Два дні поспіль росіяни завозять туди вантажівками БК. Нараховано щонайменше 12 автомобілів.