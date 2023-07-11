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Без должного лечения: на фронт возвращают раненых зеков-оккупантов

11 июля 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Без должного лечения: на фронт возвращают раненых зеков-оккупантов
Военные в больнице. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Раненых оккупантов практически не лечат, а сразу отправляют обратно на передовую. Бывает, что возвращают с контузиями или осколками в теле.

Оккупанты подразделения "Шторм Z", которое сформировано преимущественно из экс-узников, перед возвращением на фронт записали обращение из госпиталя.

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Оккупанты признаются, что раненых привозят в больницы всего на несколько дней. Там практически не лечат, после чего возвращают обратно, как боеспособных. А тем, кто отказывается, угрожают убийством.

А на передовой командование "ставит им невыполнимые задачи, ведет на убой и стреляет под ноги".

"Из 110 человек нашей роты осталось меньше 25. Каждый человек здесь счастлив от того, что вышел из этого ада", — признаются бывшие заключенные.

Напомним, в оккупированном Мариуполе россияне начали обустраивать склады хранения боеприпасов прямо посреди жилой многоквартирной застройки. Так они хотят "прикрыться" мирным населением.

В мэрии отметили, что группа "Ї" Мариупольского Сопротивления сообщила по меньшей мере о двух подобных складах. Один в районе бульв. Шевченко и пр-та Металлургов. Два дня подряд россияне завозят туда грузовиками БК. 

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