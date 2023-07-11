Без должного лечения: на фронт возвращают раненых зеков-оккупантов
Раненых оккупантов практически не лечат, а сразу отправляют обратно на передовую. Бывает, что возвращают с контузиями или осколками в теле.
Оккупанты подразделения "Шторм Z", которое сформировано преимущественно из экс-узников, перед возвращением на фронт записали обращение из госпиталя.
Раненых оккупантов не лечат
Оккупанты признаются, что раненых привозят в больницы всего на несколько дней. Там практически не лечат, после чего возвращают обратно, как боеспособных. А тем, кто отказывается, угрожают убийством.
А на передовой командование "ставит им невыполнимые задачи, ведет на убой и стреляет под ноги".
"Из 110 человек нашей роты осталось меньше 25. Каждый человек здесь счастлив от того, что вышел из этого ада", — признаются бывшие заключенные.
Напомним, в оккупированном Мариуполе россияне начали обустраивать склады хранения боеприпасов прямо посреди жилой многоквартирной застройки. Так они хотят "прикрыться" мирным населением.
В мэрии отметили, что группа "Ї" Мариупольского Сопротивления сообщила по меньшей мере о двух подобных складах. Один в районе бульв. Шевченко и пр-та Металлургов. Два дня подряд россияне завозят туда грузовиками БК.