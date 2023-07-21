Mavic 3: характеристики, ціна, різновиди дронів — повний огляд

Квадрокоптер Mavic 3 від компанії DJI. Фото: Вікіпедія

Російсько-українська війна стала фактично першим масштабним військовим конфліктом, у якому широко використовуються безпілотні літальні апарати — причому для найрізноманітніших цілей, від розвідки до ударів по ворожих об'єктах. Як українська армія, так і російські окупанти активно використовують різні типи дронів.

Одним із таких безпілотників є звичайний побутовий квадрокоптер серії Mavic від китайської компанії DJI. В українській армії він став настільки популярним, що його можна назвати одним із символів українського спротиву російським загарбникам.

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Як використовують "Мавіки"

Безпілотник DJI Mavic 3 використовується для різних завдань в районі лінії фронту, оскільки максимальна ефективна дистанція польоту цього дрона не перевищує 7 кілометрів. Вести розвідку в тилу ворога завдяки цьому безпілотнику неможливо, а от виявляти ворожі підрозділи на лінії фронту за допомогою "Мавіків" українські військовослужбовці навчилися досить успішно.

Крім того, ці дрони дозволяють завдавати точкових ударів по позиціях російських окупантів, використовуючи невеликі вибухові пристрої. Тож DJI Mavic 3 може використовуватися не тільки для розвідки, а й як ударний (причому багаторазовий) безпілотник для дрібних цілей.

В цілому, можна визначити п'ять основних напрямків роботи дронів "Мавік" на театрі бойових дій російсько-української війни. По-перше, це розвідка. По-друге, виявлення російських військових об'єктів — як техніки, так і місць скупчення особового складу окупаційних підрозділів. Третім напрямком є зв'язок між підрозділами Сил оборони України. Четвертий — коригування ударів ЗСУ по позиціях окупантів. І п'ятий напрямок, як уже було сказано — ударний.

Незрозумілий скептицизм від Міноборони

Звісна річ, із професійними безпілотниками цей дрон не може зрівнятися. Імовірно, саме його скромні параметри спричинили скандал — коли міністр оборони України Олексій Резніков скептично оцінив можливості цих безпілотних літальних апаратів, назвавши їх "весільними дронами" (за допомогою "Мавіків" справді часто знімають весілля).

Відомий військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ, Владислав Селезньов, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, заявив, що йому не дуже зрозуміло таке ставлення керівництва військового міністерства до цих дронів. Попри те, що це початково був звичайний побутовий апарат — він дозволяє виконувати цілу низку важливих для української армії завдань.

Саме тому, наголосив Селезньов, волонтери та благодійні фонди, що працюють на потреби Сил оборони України, регулярно збирають кошти на DJI Mavic. Саме тому українські військові і надсилають до волонтерів та благодійників запити на ці дрони. Бо вони щонайменше зберігають основний ресурс ЗСУ — особовий склад, з яким нам не можуть допомогти західні партнери.

Навіть попри невелику дальність польоту (для прикладу, спеціалізований розвідувальний безпілотник "Сич" українського виробництва може літати на відстань до 200 кілометрів), оператор "Мавіка" перебуває на передовій, не у сірій зоні чи взагалі за лінією фронту — а на більш-менш безпечній відстані, що значно скорочує втрати ЗСУ під час розвідувальних операцій.

Деталі і ціни

Виробники випускають кілька різновидів цих дронів. Зокрема, однією із найновіших є версія DJI Mavic 3T. У цьому варіанті покращено роботу камери, встановленої на безпілотнику, що дозволяє отримувати ще якісніші знімки та відео місцевості, де проводиться розвідка чи рекогносцирування.

Ціни на ці безпілотні літальні апарати мають широкий діапазон — від 70-80 тисяч гривень за один базовий екземпляр до і навіть понад 200 тисяч за нові версії, на кшталт Mavic 3Т, залежно від специфікацій.

За великим рахунком, ці дрони є одними із найдешевших безпілотників, які можна використовувати на театрі воєнних дій. Це також є однією із причин популярності Mavic 3 — адже зібрати кошти на 1-2 "Мавіки" для конкретного підрозділу може не тільки великий благодійний фонд чи популярний блогер, а і пересічні українці. Це часто і відбувається у соцмережах, де громадяни України намагаються допомогти своїм знайомим чи родичам, які боронять України від російських окупантів.

Підступи Китаю

Владислав Селезньов підкреслив, що безпілотники — як скромні DJI Mavic 3, так і значно потужніші військові дрони — все-таки не є головним типом зброї у російсько-українській війні. Тож, наголосив експерт, нинішній військовий конфлікт навряд чи коректно називати "війною дронів". Все-таки обсяги використання артилерії має значно суттєвіший вплив на події на театрі бойових дій.

Але артилеристам для влучної стрільби по ворожих об'єктах потрібні "очі" — і цими очима є саме безпілотники. Зокрема, "Мавіки". Тож важливість подібних дронів для успішної війни проти російських агресорів є очевидною. Зокрема, очевидною і для китайського виробника — бо в квітні поточного року з'явилася інформація про те, що компанія DJI може призупинити продаж своєї продукції до України.

Такий крок цілком зрозумілий, бо Китай підтримує у нинішній війні російських окупантів, а контроль китайської комуністичної влади над формально капіталістичною економікою КНР ні для кого не секрет. (Свідченням цього є, зокрема, боротьба Сполучених Штатів Америки із китайськими телекомунікаційними компаніями Huawei і ZTE через можливу загрозу безпеці даних.) Та поки що дрони серії Mavic продаються в українських офлайн- та інтернет-магазинах, включаючи і найновіші версії.

Це дозволяє українським волонтерам, оголошуючи регулярний збір коштів, оперативно задовольняти потреби "підшефних" підрозділів Сил оборони. А їм, відповідно, вести ефективнішу боротьбу з ворогом, не втрачаючи військовослужбовців, а натомість виявляючи і знищуючи більше російської техніки та особового складу окупаційних військ. Так звичайний квадрокоптер, зневажливо названий "весільним дроном", уже другий рік успішно працює на фронті, наближуючи перемогу України.