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Експерт пояснив, чим корисні для ЗСУ "весільні дрони" Mavic

21 липня 2023 14:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Експерт пояснив, чим корисні для ЗСУ "весільні дрони" Mavic
Безпілотник DJI Mavic 3, які використовують українські військові. Фото: YouTube-канал Lazeruk
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Легендарні дрони Mavic, попри скептичне ставлення до них з боку міністра оборони, виконують низку важливих функцій на фронті. Вони не тільки є "очима" української армії, а й дозволяють берегти особовий склад, який без таких дронів змушений був би ризикувати у сірій зоні та на території, контрольованій ворогом, під час розвідувальних операцій.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт Владислав Селезньов.

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Навіщо на фронті потрібні "Мавіки"

Коментуючи ситуацію з одним із найпоширеніших безпілотників, які використовують українські військові, DJI Mavic, Владислав Селезньов зазначив, що ці дрони потрібні на фронті у багатьох ситуаціях.

"Для розуміння ситуаційної обізнаності, для того, щоб проводити певні операції, для "викурювання" російських військових з окопів та бліндажів", — назвав експерт "фронт робіт" цього безпілотника.

Ексспікер Генштабу ЗСУ наголосив, що часто-густо ці дрони працюють дуже ефективно, недарма ж волонтерські рухи, фонди регулярно збирають кошти на таку техніку.

Невесільні дрони

Селезньов згадав, як міністр оборони Олексій Резніков називав DJI Mavic "весільними дронами", применшуючи їхнє значення на театрі воєнних дій.

"Мене дивує позиція міністерства оборони, яке вважає — і досі, до речі, — що такі дрони не варто закуповувати", — підкреслив він.

Експерт також нагадав слова Олега Болдирева, відомого як Мартін Брест, про те, що за час повномасштабної війни в "Укроборонпром" жодного замовлення на такий тип дронів не надходило.

Мартін Брест про дрони
Мартін Брест про дрони

Але, наголосив Владислав Селезньов, використання такої техніки, як "весільні дрони", дозволяє насамперед берегти особовий склад Сил оборони України, бо оператори безпілотників перебувають на безпечнішій відстані від ворога.

Нагадаємо, що дрони Mavic відправляє на фронт, зокрема, запущена після початку війни українською владою глобальна ініціатива UNITED24.

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