Mavic 3: характеристики, цена, разновидности дронов — полный обзор.

Квадрокоптер Mavic 3 от компании DJI. Фото: Википедия

Российско-украинская война стала фактически первым масштабным военным конфликтом, в котором широко используются беспилотные летательные аппараты — причем для самых разных целей от разведки до ударов по враждебным объектам. Как украинская армия, так и российские оккупанты активно используют различные типы дронов.

Одним из таких беспилотников является обычный бытовой квадрокоптер серии Mavic от китайской компании DJI. В украинской армии он стал настолько популярен, что его можно назвать одним из символов украинского сопротивления российским захватчикам.

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Как используют "Мавики"

Беспилотник DJI Mavic 3 используется для разных задач в районе линии фронта, поскольку максимальная эффективная дистанция полета этого дрона не превышает 7 километров. Вести разведку в тылу врага благодаря этому беспилотнику невозможно, а вот обнаруживать вражеские подразделения на линии фронта с помощью "Мавиков" украинские военнослужащие научились достаточно успешно.

Кроме того, эти дроны позволяют наносить точечные удары по позициям российских окупантов, используя небольшие взрывные устройства. DJI Mavic 3 может использоваться не только для разведки, но и как ударный (причем многократный) беспилотник для мелких целей.

В целом можно определить пять основных направлений работы дронов "Мавик" на театре боевых действий российско-украинской войны. Во-первых, это разведка. Во-вторых, выявление российских военных объектов как техники, так и мест скопления личного состава оккупационных подразделений. Третье направление – связь между подразделениями Сил обороны Украины. Четвертое – корректировка ударов ВСУ по позициям окупантов. И пятое направление, как уже было сказано, ударное.

Непонятный скептицизм от Минобороны

Конечно, с профессиональными беспилотниками этот дрон не может сравниться. Вероятно, именно его скромные параметры привели к скандалу — когда министр обороны Украины Алексей Резников скептически оценил возможности этих беспилотных летательных аппаратов, назвав их "свадебными дронами" (с помощью "Мавиков" действительно часто снимают свадьбы).

Известный военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, Владислав Селезнев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, заявил, что ему не очень понятно такое отношение руководства военного министерства к этим дронам. Несмотря на то, что это первоначально был обычный бытовой аппарат, он позволяет выполнять целый ряд важных для украинской армии задач.

Именно поэтому, подчеркнул Селезнев, волонтеры и благотворительные фонды, работающие на нужды сил обороны Украины, регулярно собирают средства на DJI Mavic. Именно поэтому украинские военные и посылают волонтеров и благотворителей запросы на эти дроны. Потому что они, по меньшей мере, сохраняют основной ресурс ВСУ — личный состав, с которым нам не могут помочь западные партнеры.

Даже несмотря на небольшую дальность полета (для примера, специализированный разведывательный беспилотник "Сыч" украинского производства может летать на расстояние до 200 километров), оператор "Мавика" находится на передовой, не в серой зоне или вообще за линией фронта — а на более или менее безопасном расстоянии, значительно сокращающем потери ВСУ во время разведывательных операций.

Детали и цены

Производители выпускают несколько разновидностей этих дронов. В частности, одной из новейших является версия DJI Mavic 3T. В этом варианте улучшена работа камеры, установленной на беспилотнике, что позволяет получать более качественные снимки и видео местности, где проводится разведка или рекогносцировка.

Цены на эти беспилотные летательные аппараты имеют широкий диапазон — от 70-80 тысяч гривен за один базовый экземпляр до даже более 200 тысяч за новые версии, вроде Mavic 3Т, в зависимости от спецификаций.

По большому счету эти дроны являются одними из самых дешевых беспилотников, которые можно использовать на театре военных действий. Это также одна из причин популярности Mavic 3 — ведь собрать средства на 1-2 "Мавика" для конкретного подразделения может не только крупный благотворительный фонд или популярный блоггер, но и рядовые украинцы. Это часто и происходит в соцсетях, где граждане Украины пытаются помочь своим знакомым или родственникам, защищающим Украину от российских оккупантов.

Происки Китая

Владислав Селезнев подчеркнул, что беспилотники — как скромные DJI Mavic 3, так и более мощные военные дроны — все же не главный тип оружия в российско-украинской войне. Поэтому, подчеркнул эксперт, нынешний военный конфликт вряд ли корректно называть "войной дронов". Все же объемы использования артиллерии оказывают значительное влияние на события на театре боевых действий.

Но артиллеристам для точной стрельбы по вражеским объектам нужны "глаза" — и этими глазами являются именно беспилотники. В частности, "Мавики". Поэтому важность подобных дронов для успешной войны против российских агрессоров очевидна. В частности, очевидна и для китайского производителя — потому что в апреле текущего года появилась информация о том, что компания DJI может приостановить продажу своей продукции в Украину.

Такой шаг вполне понятен, потому что Китай поддерживает в нынешней войне российских окупантов, а контроль китайских коммунистических властей над формально капиталистической экономикой КНР ни для кого не секрет. (Свидетельством тому является, в частности, борьба Соединенных Штатов Америки с китайскими телекоммуникационными компаниями Huawei и ZTE из-за возможной угрозы безопасности данных.) Но пока дроны серии Mavic продаются в украинских офлайн- и интернет-магазинах, включая и новейшие версии.

Это позволяет украинским волонтерам, объявляя регулярный сбор средств, оперативно удовлетворять потребности "подшефных" подразделений Сил обороны. А им, соответственно, вести более эффективную борьбу с врагом, не теряя военнослужащих, а обнаруживая и уничтожая больше российской техники и личного состава оккупационных войск. Так обычный квадрокоптер, пренебрежительно названный "свадебным дроном", уже второй год успешно работает на фронте, приближая победу Украины.