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Чи є нинішній російсько-український конфлікт війною дронів: думка експерта

21 липня 2023 11:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи є нинішній російсько-український конфлікт війною дронів: думка експерта
Український безпілотник SHARK. Фото: Ukrspecsystems
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Безпілотні літальні апарати є важливою складовою повномасштабної російсько-української війни. Але ключовим фактором у війні все-таки є не безпілотники, а артилерія, тож нинішню війну правильніше називати не "війною дронів", а "війною артилерії".

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт Владислав Селезньов.

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Війна дронів чи артилерії

Владислав Селезньов скептично оцінив характеристику нинішньої війни, розв'язаної Росією в Україні, як "війни дронів".

Експерт нагадав одну показову цифру. "10 мільйонів. Це та кількість снарядів, яку російські війська випустили по території України за час повномасштабної війни", — підкреслив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України.

Порівнювати ці обсяги з дроновими потужностями не варто, зазначив Селезньов.

Вплив безпілотників

Разом з тим експерт зазначив важливість у нинішній війні безпілотних літальних апаратів, зокрема розвідувальних.

Але, попри все, цей тип військової техніки є невизначальним в масштабах усього російсько-українського військового протистояння.

"Цю війну правильніше назвати війною артилерії", — наголосив екс-спікер Генштабу ЗС України.

Нагадаємо, що на безпілотники активно збирають гроші українські блогери та волонтери, зокрема один із вітчизняних стрімерів за одну онлайн-трансляцію зібрав понад 8 млн грн.

Додамо, що Новини.LIVE детально писали про український розвідувальний безпілотник "Сич", який уже працює на театрі бойових дій.

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